OR ชี้ กัมพูชาจะเลิกสัญญา ปั๊มปตท. ต้องแจ้งก่อน 6 เดือน ยันไม่กระทบเหตุมีแค่ 186 แห่ง

OR เผยกัมพูชาเลิกสัญญา PTT Station ต้องแจ้งล่วงหน้า 6 เดือน ปลดป้ายก่อนกำหนดถือว่าผิดเงื่อนไข ยันไม่กระทบรายได้ เพราะมีปั๊มแค่ 186 แห่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในกัมพูชารวมกลุ่มยกเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่ายกับบริษัท PTT (Cambodia) ยกเลิกการใช้แบรนด์ PTT เปลี่ยนเป็นแบรนด์ใหม่ของกัมพูชา (อ่านข่าว – เตีย เซียม ลูกชายเตีย บันห์ โชว์ภาพปั๊มน้ำมันใหม่แห่งสันติภาพ หลังยกเลิกสัญญากับ ปตท.)
แหล่งข่าวจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า ในกรณีที่เจ้าของสถานีบริการในกัมพูชาต้องการยกเลิกสัญญาจะต้องทำตามเงื่อนไข แจ้งยกเลิกสัญญา 6 เดือนล่วงหน้า ซึ่งหากมีการปลดป้าย PTT Station ก่อนกำหนดถือว่าผิดเงื่อนไขที่ทำไว้
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อรายได้ของ OR มากนัก เพราะมีจำนวนปั๊มทั่วประเทศกัมพูชาเพียง 186 แห่ง และมีร้านคาเฟ่อเมซอนรวม 254 แห่ง เมื่อเทียบกับปั๊มในไทยที่มีจำนวนกว่า 2,000 แห่ง โดยก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน) โดยมีการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปไปกัมพูชารวม 20,011 ล้านบาท
ที่มา : ประชาชาติ