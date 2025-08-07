ส่องงบการเงิน บริษัท นาถะ จำกัด 5 ปี กวาดรายได้เกือบ 60 ล้าน แต่ขาดทุน 12 ล้าน
บริษัท นาถะ มหานคร จำกัด ที่หลายคนเข้าใจว่า เป็น 1 ในธุรกิจของ เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือที่รู้จักในนาม “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” เป็นเจ้าของเพจ “งมงายสไตล์หมอบี” ก่อนที่บริษัท จะออกแถลงการณ์ ในฐานะผู้ดําเนินกิจการ นาถะ คาเฟ่ ทั้งสองสาขา รวมถึง ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ นาถะ ว่า
ขอเรียนชี้แจงจุดมุ่งหมายสําคัญในการดําเนินธุรกิจ คือ การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมอย่างแท้จริง พร้อมแจ้งว่า นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล (หมอบี) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการบริหารจัดการ หรือการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ทั้งสิ้นนั้น
มติชน พาเปิดงบการเงินของ บริษัท นาถะ มหานคร จำกัด จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร เบเกอรี่ ไอศกรีม และเครื่องดื่มทุกชนิด
ทั้งนี้ข้อมูลงบการเงินของ บริษัท นาถะ มหานคร จำกัด ระหว่าง ปี พ.ศ. 2563-2567 ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม ดังนี้
ปี 2563 มีรายได้รวม 4,276,655.13 บาท ขาดทุน 37,014.26 บาท
ปี 2564 มีรายได้รวม 15,934,984.46 บาท ขาดทุน 145,125.23 บาท
ปี 2565 มีรายได้รวม 14,425,163.54 บาท ขาดทุน 4,087,818.92 บาท
ปี 2566 มีรายได้รวม 11,563,989.74 บาท ขาดทุน 5,145,808.12 บาท
ปี 2567 มีรายได้รวม 15,220,626.88 บาท ขาดทุน 2,873,292.81 บาท
รวม 5 ปี รายได้รวมเกือบ 60 ล้าน ขาดทุนกว่า 12 ล้านบาท