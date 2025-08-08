สรวงศ์ เร่งเยียวยา นทท.มาเลเซีย ถูกทำร้ายสาหัส สั่งเข้มความปลอดภัย

สรวงศ์ แสดงความเสียใจกรณี นทท.มาเลเซียถูกทำร้ายสาหัส เร่งเยียวยา-สั่งเข้มความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 2 ท่าน ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุทำร้ายร่างกายบริเวณย่านราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อคืนวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่มีเหตุการณ์ชายไทยเครียดและทำการราดทินเนอร์เผานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บสาหัส 2 ราย พื้นที่ สน.ลุมพินี โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด โดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานด้านความปลอดภัยทุกภาคส่วน เร่งให้ความช่วยเหลือ ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทย
นายสรวงศ์กล่าวว่า กระทรวงได้ดำเนินการช่วยเหลือในหลายด้าน ดังนี้ ประสานแจ้งนักท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับเงินจากโครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต เพื่อบรรเทาความเสียหายและสร้างขวัญกำลังใจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center : TAC) ติดตามอาการและความคืบหน้าการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด พร้อมอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร การสื่อสารภาษาต่างประเทศ และประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานทูตมาเลเซีย โรงพยาบาล บริษัทประกันภัย ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจท้องที่ และหน่วยงานอื่นๆ
“ขอให้ผู้บาดเจ็บและครอบครัวได้รับกำลังใจ และขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะดูแลและคุ้มครองนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและน่าเที่ยว โดยผู้บริหารกระทรวง เตรียมเดินทางเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ เพื่อให้กำลังใจและสร้างความเชื่อมั่น พร้อมย้ำว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย ซึ่งจะเข้าเยี่ยมทันทีเมื่อแพทย์อนุญาตแล้ว” นายสรวงศ์กล่าว