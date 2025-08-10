รฟท.ยกขบวนรถที่รางย่านสถานีกุยบุรีแล้ว ซ่อมทางรถไฟเรียบร้อย ขบวนสายใต้เปิดเดินรถตามปกติ

การรถไฟฯ ยกขบวนรถที่รางย่านสถานีกุยบุรีแล้ว ซ่อมทางรถไฟเรียบร้อย ขบวนสายใต้เปิดเดินรถตามปกติ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รายงานความคืบหน้าเหตุขบวนรถด่วนพิเศษที่ 38/46 เส้นทางสุไหงโกลก-กรุงเทพอภิวัฒน์ ตกรางบริเวณย่านสถานีกุยบุรี เมื่อเวลา 05.15 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2568 ทั้งนี้ เหตุดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย ในจำนวนนี้มีชาวมาเลเซีย 1 ราย
ล่าสุด การรถไฟฯได้ดำเนินการยกขบวนรถและซ่อมแซมทางรถไฟให้กลับสู่สภาพพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้การเดินรถในเส้นทางสายใต้เป็นปกติทุกขบวน
การรถไฟฯยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร พร้อมดำเนินการตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด เพื่อป้องกันเหตุลักษณะเดียวกันในอนาคต