เปิดสถิติหวย งวดวันที่ 16 สิงหาคม ย้อนหลัง 10 ปี รางวัลที่ 1 มีเลขเบิ้ล
เช็กสถิติหวย ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจผลสลากกินแบ่งฯ ตรวจผลรางวัล (หวย) ตรวจหวย งวดวันที่ 16 สิงหาคม สำหรับการออกรางวัลงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2568 นี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกรางวัล ณ อาคารออกรางวัล สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
“มติชนออนไลน์” เปิดสถิติหวย ตรวจหวย ตรวจผลรางวัล ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม ย้อนหลังไป 10 ปี (2558-2567) มีเลขเด่น-เลขดังที่น่าสนใจ เช่น เลขเบิ้ล-เลขตอง 66 , 666 ดังนี้
สถิติหวย งวดวันที่ 16 สิงหาคม
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2567
รางวัลที่ 1 : 095867
เลขหน้า 3 ตัว : 334 212
เลขท้าย 3 ตัว : 697 728
เลขท้าย 2 ตัว 28
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2566
รางวัลที่ 1 : 471782
เลขหน้า 3 ตัว : 431 , 739
เลขท้าย 3 ตัว : 737 , 742
เลขท้าย 2 ตัว : 67
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2565
รางวัลที่ 1 : 331583
เลขหน้า 3 ตัว : 271 , 300
เลขท้าย 3 ตัว : 284 , 876
เลขท้าย 2 ตัว : 42
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2564
รางวัลที่ 1 : 046750
เลขหน้า 3 ตัว : 421 , 666
เลขท้าย 3 ตัว : 160 , 355
เลขท้าย 2 ตัว : 23
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2563
รางวัลที่ 1 : 945811
เลขหน้า 3 ตัว : 614 , 712
เลขท้าย 3 ตัว : 364 , 733
เลขท้าย 2 ตัว : 88
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ 1 : 775476
เลขหน้า 3 ตัว : 149 , 912
เลขท้าย 3 ตัว : 563 , 580
เลขท้าย 2 ตัว : 89
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ 1 : 586117
เลขหน้า 3 ตัว : 340 , 670
เลขท้าย 3 ตัว : 591 , 815
เลขท้าย 2 ตัว : 10
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ 1 : 715431
เลขหน้า 3 ตัว : 115 , 302
เลขท้าย 3 ตัว : 253 , 945
เลขท้าย 2 ตัว : 37
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2559
รางวัลที่ 1 : 254004
เลขหน้า 3 ตัว : 366 , 966
เลขท้าย 3 ตัว : 596 , 631
เลขท้าย 2 ตัว : 33
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2558
รางวัลที่ 1 : 033363
เลขท้าย 3 ตัว : 227 , 624 , 648 , 781 (ยังไม่มีการแยกเลขหน้า-เลขท้าย 3 ตัว)
เลขท้าย 2 ตัว : 40
โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล