MK สู้กลับ! แจก ‘ซาลาเปาไส้ครีม’ ไม่อั้น เมื่อทานโปร 299 พร้อมชน ‘สุกี้ตี๋น้อย’ เสิร์ฟเป็ดย่าง

MK แจก ‘ซาลาเปาไส้ครีม’ ไม่อั้น สู้ ‘สุกี้ตี๋น้อย’ เสิร์ฟเป็ดย่างฟรี เริ่ม 18 ส.ค.นี้
สมรภูมิ “หม้อต้มสุกี้” ที่มีมูลค่าตลาด 23,000-25,000 ล้านบาท ยังแข่งขันเดือดปุดๆ ระหว่าง MK พี่ใหญ่ กับ “สุกี้ตี๋น้อย” ที่ออกหมัดสู้กันไม่มีพัก หลังเปิดศึกสงครามราคา
ฝั่ง “สุกี้ตี๋น้อย” หมดโปร 199 บาท จัดกิจกรรมการตลาดอย่างเนื่อง ทั้งจัดโปรลดราคา 50% ในบางสาขาและบางเวลา ล่าสุดจัดเป็นรอบที่ 6 วันที่ 14-15 สิงหาคมนี้ ลด50% ในคืนวันพุธ เข้าวันพฤหัสบดี และคืนวันพฤหัสบดี เข้าวันศุกร์ โดยต้องเปิดโต๊ะในช่วงเวลา 00.01-05.00 น.
ราคาบุฟเฟต์ 109 บาท + Vat 7% รวมราคา 117 บาท Net เครื่องดื่มรีฟิล ฟรี! ช่วงเวลา 10.30-17.00 น. ราคา 234 บาท Net เครื่องดื่มรีฟิล ฟรี! ช่วงเวลา 17.00-00.00 น. ราคา 276 บาท Net
สาขาที่ได้รับโปรโมชั่น
1.รัตนาธิเบศร์
2.เกษตร-นวมินทร์
3.บางนา มาร์เก็ต
4.มีนบุรี สุวินทวงศ์
5.เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า
6.เดอะ สกาย จ.อยุธยา
7.เทอร์มินอล 21 โคราช
8.ธนบุรี มาร์เก็ต เพลส
9.เค อเวนิว จ. นครสวรรค์
10.โรบินสันบ่อวิน จ.ชลบุรี
11.กาดฝรั่ง แม่ริม จ.เชียงใหม่
12.ราชพฤกษ์ ปั๊มคาลเท็กซ์
ยังเสิร์ฟฟรีกุ้งแก้ว เนื้อออสเตรเลีย และในเร็วๆ นี้ “สุกี้ตี๋น้อย” เตรียมเสิร์ฟ “เป็ดย่าง TN” ฟรีทุกสาขา
ขณะที่ MK หลังส่งไฟติ้งแบรนด์ “BONUS SUKI” (โบนัสสุกี้) สุกี้ราคาแมส 276 บาท เขย่าคู่แข่ง ยังขยายโปร 299 บาทถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ หลังประสบความสำเร็จของแคมเปญ “299 คุ้ม คุ้ม อิ่มไม่อั้น” ส่งผลให้มียอดขายเติบโตขึ้นทั้งลูกค้าใหม่และสาขาเก่า
ยังตอกย้ำความคุ้มค่าและการสร้างประสบการณ์ใหม่ ด้วยการปล่อยไอเท็มเด็ด แจก “ซาลาเปาไส้ครีม สูตร MK” เมนูซิกเนเจอร์ที่หลายคนเรียกร้องแบบไม่อั้น รวมถึงอัดโปรพิเศษ มา 4 คน ฟรี “กุ้งแม่น้ำ” ไม่อั้นเหมือนเดิม
สำหรับลูกค้าทานโปรโมชั่น คุ้ม คุ้ม อิ่มไม่อั้น 299 บาท รับสิทธิสั่ง “ซาลาเปาไส้ครีม” แบบไม่อั้น ทั้ง 299 สาขาทั่วประเทศ เฉพาะสาขาโลตัส บิ๊กซี โฮมโปร และสาขาที่ร่วมรายการ
โดยสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล เริ่มแจกวันที่ 14 สิงหาคม 2568 และสาขาต่างจังหวัดเริ่มแจกวันที่ 18 สิงหาคม 2568 จนถึง 31 สิงหาคม 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
แม้ผลประกอบการ MK ในไตรมาส2 โปรบุฟเฟต์ยังไม่หนุนมากนัก แต่จากกระแสตอบรับที่ดีเกินคาด ในไตรมาส 3 นี้ น่าจะมีลุ้น