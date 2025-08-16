แตก 24 ล้าน! รางวัลที่ 1 งวดนี้ อยู่ที่ลอตเตอรี่พลัส 4 ใบ คนเดียวจากปราจีนฯรับจุกๆ 18 ล้าน

รางวัลที่ 1 งวดนี้ อยู่ที่ลอตเตอรี่พลัส 4 ใบ คนเดียวจากปราจีนฯรับจุกๆ 18 ล้าน
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2568 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท 994865 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท 63 เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท 602 247 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท 834 989
อ่านข่าว – ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2568 (สด)
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ลอตเตอรี่พลัส โพสต์งวดนี้ลอตเตอรี่พลัส โพสต์ข้อความระบุว่า แตก 24 ล้าน!!! คุณแก้ว ปราจีนฯ 18 ล้าน คุณจ๋า ลพบุรี 6 ล้าน
หลังจากที่ประกาศรางวัลที่ 1 แล้ว นอท ลอตเตอรี่พลัส ได้โทรหาผู้โชคดีทั้ง 2 คน
โดยคุณจ๋า ลพบุรี กล่าวว่า นี่คุณนอท จริงใช่มั้ย 865 หนูซื้อไว้ นอกจากนี้ยังคุยกับพี่ที่ทำงานว่าน่าจะถูกรางวัลเลขท้ายตอนนี้ทำงานดูแลเด็กอยู่ โดยเธอซื้อจำนวน 23 ใบ ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 1 ใบ
ซึ่งคุณจ๋า ถามว่า นี่จริงใช่มั้ย ซึ่ง นอทระบุว่า เรื่องจริงไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์
ขณะที่ คุณแก้ว เปิดเผยว่า ตอนแรกคิดว่า คอลเซ็นเตอร์ ถ้าจำไม่ผิดซื้อ 5-8 ใบ โดบที่แม่แฟนฝากซื้อด้วย โโยที่แม่แฟนฝากซื้อชุด 3 ใบ โดยที่คุณแก้วรางวัลที่ 1 จำนวน 18 ล้านบาท ซึ่งหลังจากที่เธอรู้ ตกใจ อย่างมาก ตอนนี้อยู่กับลูกอายุ 4 และ 8 ขวบ เธออาศัยอยู่ที่ปราจีน ซึ่งนอต ระบุว่า จะนำเงินไปให้เธอถึงที่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แว่นท็อปเจริญ ปรับแผนเสิร์ฟคนยุคใหม่ เปิดร้านแว่นตาถึง ‘เที่ยงคืน’ บุกใจกลางกรุง-เมืองท่องเที่ยว
- ส่อง เซ็นทรัล พาร์ค แลนด์มาร์กใหม่กลางกรุง มีครบห้างหรู สำนักงาน สวนลอยฟ้าใหญ่ 7 ไร่ เปิด 4 ก.ย.นี้
- จ่อดึง ธอส.-ออมสิน ร่วมแก้หนี้บ้าน 5 ล้านล้าน ลดภาระผ่อน คุม NPL-ถูกแบงก์ยึด
- เทรนด์อสังหาย้อนกลับ ชุบชีวิตตึกเก่า ที่ดินแปลงจิ๋ว สู่โรงแรม-คาเฟ่ ทำเลเจริญกรุง ทรงวาด เยาวราช มาแรง