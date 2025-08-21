บิ๊กอสังหาฯ แนะรัฐเร่งลงทุนเมกะโปรเจ็กต์-เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ พลิกฟื้นเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ น่าจะดีขึ้นจากช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมา มีปัจจัยจากอัตราดอกเบี้ยที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% อยู่ที่ 1.50% ต่อปี และมีโอกาสจะปรับลดอีกคร้้งในปีนี้ ขณะที่ภาคการส่งออกหลังสหรัฐ ประกาศอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของไทยที่ 19% ทำให้สถานการณ์ส่งออกของไทยไม่หนักมากอย่างที่กังวล ภาวะเงินเฟ้อก็ยังต่ำ ตลาดหุ้นเริ่มดีขึ้น การลงทุนจากต่างประเทศยังมีเข้ามา ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีมาตรการส่งเสริมการจับจ่าย ทั้งภาคการท่องเที่ยวในประเทศ การซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยการลดค่าโอนและจำนอง 0.01% และผ่อนคลายมาตรกา รLTV ส่วนปัจจัยการเมืองคาดว่าจะมีทางออกสำหรับคดีคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะออกมาในทิศทางไหน
นายประทีปกล่าวว่า เพื่อให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวได้มากขึ้นกว่านี้ รัฐบาลต้องมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการแลนด์บริดจ์ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า ท่าเรือ โครงข่ายถนน สะพาน ระบบน้ำ รวมถึงโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เพื่อให้เกิดการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยขาดการลงทุนโครงการเหล่านี้มานานแล้วและมีหลายโครงการที่ล่าช้ามาก ถ้าจะให้ดีรัฐบาลต้องกล้าลงทุนไปพร้อมกันเลย
“ล่าสุดเวียนดนามประกาศจะลงทุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะแซงหน้าประเทศไทยไปแล้ว ผมมองว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันมีข้อดีและข้อเสีย ถ้าจะทำต้องกันไม่ให้คนรายได้ปานกลางและรายได้น้อยมาเล่น คนต่างชาติและคนรวยเล่นก็ไม่เป็นไร อย่างไรดี การลงทุนโครงการเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ นั้น รัฐบาลสามารถเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน PPP โดยให้สัมปทานระยะยาวได้ เพื่อให้โครงการเกิดขึ้นได้เร็ว” นายประทีปกล่าว
ด้านนายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับนโยบายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่รัฐบาลมีแผนจะลงทุน เนื่องจากจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ อีกทั้งยังเป็นการนำธุรกิจใต้ดินมาอยู่บนดิน เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ เหมือนกับที่หลายประเทศทำสำเร็จมาแล้ว ล่าสุดประเทศเวียดนามก็ประกาศจะลงทุนโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้ว ถ้าประเทศไทยไม่ดำเนินการอาจจะทำให้เสียโอกาสไปได้ โดยรัฐบาลอาจจะดำเนินการเป็นเฟสๆ ในระยะแรกโครงการอาจจะยังไม่มีต้องกาสิโนก็ได้ เพื่อดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็เคลียร์ข้อกังวลของภาคสังคมไปด้วย