แห่ลงทะเบียน รถไฟฟ้า 20 บาท วันแรก ระบบเสถียร แต่ขั้นตอนซับซ้อน คนบ่นอื้อ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าว รายงานว่า หลังจากที่แอพพลิเคชันทางรัฐ ได้เปิดให้ประชาชนไทยได้ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2568 พบว่า มีประชาชนสนใจที่เข้าไปลงทะเบียนจำนวนมากนับตั้งแต่เริ่มเปิดการลงทะเบียน และ ระบบค่อนข้างเสถียรเป็นปกติ ไม่พบการล่มของระบบการลงทะเบียน

แต่จากการสำรวจเบื้องต้น ส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน จึงทำให้ใช้เวลานาน อาทิ การผูกบัตรโดยสาร Rabbit ที่จะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนในแอพพลิเคชั่นของ Rabbit ก่อน ถึงจะสามารถกลับมาใช้เลขบัตรดังกล่าวลงทะเบียนในทางรัฐได้

รวมถึงบางท่านติดปัญหา ผูก บัตร EMV Contactless ไม่สำเร็จ เนื่องจากติดค้างทางไป verify gateway

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าว ยังพบว่าผู้ที่ใช้ทั้งบัตรแรบบิท และบัตร EMV Contactless จำนวนมากบอกว่าการลงทะเบียนด้วยบัตรแรบบิททำได้รวดเร็วกว่าบัตร EMV Contactless ที่มีอาการคล้ายระบบล่ม จนหลายท่านออกอาการท้อ และไม่มีแรงจูงใจอยากลงทะเบียน

สำหรับ ขั้นตอนการลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย มีดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐได้ทาง App Store (ระบบ iOS) และ Play Store (ระบบ Android)

ในกรณีที่ไม่เคยใช้งานแอปฯ ทางรัฐ ต้องดาวน์โหลดและยืนยันตัวตนที่จุดให้บริการตามที่แอปฯ ทางรัฐกำหนด ได้แก่ Counter service 7-11, BigC, Lotus และไปรษณีย์ไทยทุกสาขา

2. เตรียมบัตรประชาชน และบัตรโดยสารที่ใช้สำหรับเดินทางในระบบต่างๆ ได้แก่ บัตรแรบบิท และบัตร EMV Contactless
สำหรับผู้ใช้บัตรแรบบิท ต้องมีฟังก์ชัน ABT (Account-Based Ticketing) ด้วยการผูกบัตรแรบบิทกับ Rabbit Wallet หรือ Line Pay อย่างใดอย่างหนึ่ง

3. บัตรโดยสารที่ไม่สามารถใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ 20 บาทตลอดสายได้ มีดังนี้

  • บัตรแรบบิทที่ไม่ได้ผูกกับ Line Pay หรือ Rabbit Wallet (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • บัตรเติมเงิน ได้แก่ บัตร MRT, บัตร MRT PLUS และบัตร Mangmoom (ที่ไม่ใช่บัตร EMV Contactless)
  • บัตรรถไฟฟ้าสายสีแดง
  • บัตรรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

ทั้งนี้ การลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย จำกัดสิทธิเฉพาะคนไทยเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ ไม่มีวันปิดลงทะเบียน จึงไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียนตั้งแต่วันแรก โดยมีกำหนดเปิดใช้งานรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

