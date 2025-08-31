เศรษฐกิจ

ศึกแห่งศักดิ์ศรี! MK สวนกลับ ‘ตี๋น้อย โกลด์’ ขยายโปร 299 ยาวถึงสิ้นปี อัพเกรด 10 เมนูใหม่เพิ่ม

ศึกแห่งศักดิ์ศรี! MK สวนกลับ ‘ตี๋น้อย โกลด์’ ขยายโปร 299 ยาวถึงสิ้นปี พร้อมอัพเกรด 10 เมนูใหม่เพิ่ม

แลกกันหมัดต่อหมัด สำหรับ สงครามสุกี้ ที่ตอนนี้อุณภูมิทะลุจุดเดือดเกิดพิกัด

พลันที่ “สุกี้ตี๋น้อย” คลอดแบรนด์ใหม่ “ตี๋น้อย โกลด์” บุฟเฟต์สุกี้พรีเมียมแมส สู้ศึกกับพี่ใหญ่ MK กระหน่ำโปรลดราคา 499 บาท เหลืออิ่มไม่อั้น 299 บาท ยังไม่รวมเครื่องดื่มรีฟีล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับลูกค้า 400 แรกต่อวัน ถึงวันที่ 3 กันยายนนี้

ขณะที่ฝั่ง MK ก็สู้กลับแบบทันควัน ขยายโปรโมชั่น MK คุ้มเกินคุ้ม อิ่มไม่อั้น 299 บาท ยาวถึงสิ้นปี 2568 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคมนี้

ยังอัพเกรดเมนูใหม่ เพิ่มเข้าไปอีก 10 เมนู รวมเป็น 29 เมนู

  • เนื้อบริสเก็ตนำเข้าจากออสเตรเลีย
  • หมูสไลซ์ ทั้งคุโรบูตะสเปเชียล
  • หมูสามชั้นม้วนสไลซ์
  • หมูสันคอหมูสไลซ์
  • หมูนุ่มและหมูนุ่มตอกไข่เมนู MK ซิกเนเจอร์
  • เนื้อวัวหมักซอสพริกไทยดำ
  • เนื้อนุ่มเคี้ยวเพลิน
  • สาหร่ายทรงเครื่อง
  • เต้าหู้เนื้อปลา
  • ลูกชิ้น
  • ผักสด
  • กุ้งสด MK ไม่อั้น จ่ายเพิ่มเพียง 59 บาท ตั้งแต่ 1 กันยายน 2568-31 ตุลาคม 2568
  • น้ำซุปจ่ายเพิ่มเพียง 50 บาท มีทั้งซุปหม่าล่า ซุปน้ำดำสไตล์ญี่ปุ่น ซุปต้มยำมันกุ้ง
  • ซาลาเปาไส้ครีมฟรีไม่อั้น ตั้งแต่ 1 กันยายน 2568 – 30 กันยายน 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
    ฟรีน้ำจิ้ม 4 รสชาติ เติมได้ไม่อั้น ไม่ว่า น้ำจิ้มเอ็มเคสูตรต้นตำรับ น้ำจิ้มเด็ก น้ำจิ้มพอนสึ น้ำจิ้มซีฟู้ด
    แลกซื้อไอศกรีมซันเด เพียง 39 บาท ทั้งซันเดกะทิทรงเครื่อง หรือ ซันเดสตรอว์เบอร์รี่เยลลี่ ตั้งแต่ 1 กันยายน-31 ธันวาคม 2568

ADVERTISMENT

สำหรับสมาชิก MK

  • ต่อที่ 1 รับฟรี ไอศกรีมซันเด 1 ที่ เป็นสมาชิกทั้งโต๊ะ รับฟรียกโต๊ะ
  • ต่อที่ 2 ทานฟรี เพียงสะสมแสตมป์ตามที่กำหนด ทาน 1 ท่านรับแสตมป์ 1 ดวง

ขณะที่ “โบนัสสุกี้” บุฟเฟต์ราคา 276 บาท แบรนด์ในเครือ ได้เปิดสาขา 2 ที่แม็คโคร โลตัส มอลล์ ชัยนาท ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา และกำลังรุกตลาดขยายสาขา 3 และสาขา 4 ที่กรุงเทพฯ ภายในปีนี้

เรียกว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี ที่ไม่มีใครยอมใคร ในเมื่อเธอบุกตลาดฉันได้ ฉันก็บุกตลาดเธอได้เช่นกัน!