ศึกแห่งศักดิ์ศรี! MK สวนกลับ ‘ตี๋น้อย โกลด์’ ขยายโปร 299 ยาวถึงสิ้นปี พร้อมอัพเกรด 10 เมนูใหม่เพิ่ม
แลกกันหมัดต่อหมัด สำหรับ สงครามสุกี้ ที่ตอนนี้อุณภูมิทะลุจุดเดือดเกิดพิกัด
พลันที่ “สุกี้ตี๋น้อย” คลอดแบรนด์ใหม่ “ตี๋น้อย โกลด์” บุฟเฟต์สุกี้พรีเมียมแมส สู้ศึกกับพี่ใหญ่ MK กระหน่ำโปรลดราคา 499 บาท เหลืออิ่มไม่อั้น 299 บาท ยังไม่รวมเครื่องดื่มรีฟีล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับลูกค้า 400 แรกต่อวัน ถึงวันที่ 3 กันยายนนี้
ขณะที่ฝั่ง MK ก็สู้กลับแบบทันควัน ขยายโปรโมชั่น MK คุ้มเกินคุ้ม อิ่มไม่อั้น 299 บาท ยาวถึงสิ้นปี 2568 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคมนี้
ยังอัพเกรดเมนูใหม่ เพิ่มเข้าไปอีก 10 เมนู รวมเป็น 29 เมนู
- เนื้อบริสเก็ตนำเข้าจากออสเตรเลีย
- หมูสไลซ์ ทั้งคุโรบูตะสเปเชียล
- หมูสามชั้นม้วนสไลซ์
- หมูสันคอหมูสไลซ์
- หมูนุ่มและหมูนุ่มตอกไข่เมนู MK ซิกเนเจอร์
- เนื้อวัวหมักซอสพริกไทยดำ
- เนื้อนุ่มเคี้ยวเพลิน
- สาหร่ายทรงเครื่อง
- เต้าหู้เนื้อปลา
- ลูกชิ้น
- ผักสด
- กุ้งสด MK ไม่อั้น จ่ายเพิ่มเพียง 59 บาท ตั้งแต่ 1 กันยายน 2568-31 ตุลาคม 2568
- น้ำซุปจ่ายเพิ่มเพียง 50 บาท มีทั้งซุปหม่าล่า ซุปน้ำดำสไตล์ญี่ปุ่น ซุปต้มยำมันกุ้ง
- ซาลาเปาไส้ครีมฟรีไม่อั้น ตั้งแต่ 1 กันยายน 2568 – 30 กันยายน 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ฟรีน้ำจิ้ม 4 รสชาติ เติมได้ไม่อั้น ไม่ว่า น้ำจิ้มเอ็มเคสูตรต้นตำรับ น้ำจิ้มเด็ก น้ำจิ้มพอนสึ น้ำจิ้มซีฟู้ด
แลกซื้อไอศกรีมซันเด เพียง 39 บาท ทั้งซันเดกะทิทรงเครื่อง หรือ ซันเดสตรอว์เบอร์รี่เยลลี่ ตั้งแต่ 1 กันยายน-31 ธันวาคม 2568
สำหรับสมาชิก MK
- ต่อที่ 1 รับฟรี ไอศกรีมซันเด 1 ที่ เป็นสมาชิกทั้งโต๊ะ รับฟรียกโต๊ะ
- ต่อที่ 2 ทานฟรี เพียงสะสมแสตมป์ตามที่กำหนด ทาน 1 ท่านรับแสตมป์ 1 ดวง
ขณะที่ “โบนัสสุกี้” บุฟเฟต์ราคา 276 บาท แบรนด์ในเครือ ได้เปิดสาขา 2 ที่แม็คโคร โลตัส มอลล์ ชัยนาท ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา และกำลังรุกตลาดขยายสาขา 3 และสาขา 4 ที่กรุงเทพฯ ภายในปีนี้
เรียกว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี ที่ไม่มีใครยอมใคร ในเมื่อเธอบุกตลาดฉันได้ ฉันก็บุกตลาดเธอได้เช่นกัน!