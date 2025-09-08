รฟม. สั่ง AIA หยุดก่อสร้างไม่มีกำหนด จ่ายค่าเสียหาย น้ำท่วม MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม.และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้ประชุมกับทาง AIA ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังภายในสถานีศูนย์วัฒนธรรมของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หรือ MRT ในช่วงค่ำของวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา โดยบริษัทยินยอมรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดตามสัญญาการก่อสร้าง ซึ่งมูลค่าความเสียหายทาง BEM จะเป็นผู้ประเมินและตรวจสอบความเสียหาย คาดว่าภายในเดือนกันยายนนี้จะสรุปความเสียหายทั้งหมด และปัจจุบันให้ AIA หยุดการก่อสร้างไว้ก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่ามาตรการป้องกันการก่อสร้างที่ให้ทำเพิ่มจะได้รับการอนุมัติ
“ทาง AIA เป็นผู้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซึ่งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้า และขอทำทางเชื่อมใต้ดินกับรถไฟฟ้า เหมือนกับที่สถานีพระราม 9 แต่กรณีนี้พบว่าแบบก่อสร้างไม่มีในแบบที่ขออนุญาตไว้ตอนแรก” นายกาจผจญกล่าว
นายกาจผจญกล่าวว่า โดยพบว่าเกิดจากการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ กับอาคาร AIA ซึ่งมีการทำช่องเปิดระบายอากาศที่หลังคาอุโมงค์ โดยช่องดังกล่าวอยู่ระดับเดียวกับพื้นถนน เมื่อฝนตกหนักและมีปริมาณฝนมากกว่า 100 มม. น้ำที่ท่วมบนถนนรัชดาภิเษกจึงไหลเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างทางเชื่อม แล้วไหลลงสถานี ผ่านช่องเปิดระบายอากาศดังกล่าว บริเวณที่ก่อสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างอาคาร AIA กับสถานี ตรงทางขึ้นลงที่ 2