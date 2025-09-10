ตามคำเรียกร้อง! BTS ประกาศขาย แพ็คเกจเที่ยวเดินทาง เริ่ม 11 ก.ย.นี้
หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ออกมาระบุถึงนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์แต่ต้องมาดูว่า บางโปรเจ็กต์ทำแล้วขาดทุน หรือต้องไปซื้อมาก็ไม่ได้ พร้อมย้ำว่าต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง และโครงการต้องอยู่รอดและพึ่งพาตัวเองได้
นอจกากนี้ นายอนุทิน ยังระบุว่า “ไม่ใช่ 20 บาท แล้วมานั่งหาส่วนต่างทุกปี ตั้งเป็นงบประมาณ มันไม่ใช่ หรือไปซื้อกิจการจากลงทุนมา ก็ไม่ใช่เพราะคนที่ลงทุนก็ต้องเสี่ยง” ทำให้หลายคนมองว่า “นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท” อาจจะส่อเค้าวืด ไม่ได้ไปต่อนั้น
อ่านข่าว – ‘อนุทิน’ แย้ม คนละครึ่งเวอร์ชั่นใหม่ ผู้เสียภาษีจ่ายแค่40% -รถไฟฟ้า 20บ. ส่อไม่ไปต่อ
คล้ายกับมีความชัดเจนว่า “รถไฟฟ้า 20 บาท” จะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลอนุทิน ประกอบกับปัจจุบันประชาชนแบกรับค่าครองชีพที่สูงขึ้น หลายคนต่างเรียกร้อง ให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าต่าง กลับมา จำหน่ายแพ็กเกจเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้ารายเดือน
ล่าสุด “รถไฟฟ้าบีทีเอส” ประกาศกลับมาจำหน่ายแพ็กเกจเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้ารายเดือน Xtreme Savings อีกครั้ง สำหรับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว เส้นทางหมอชิต-อ่อนนุช และสนามกีฬาแห่งชาติ-วงเวียนใหญ่ โดยจำหน่ายบนแอปแรบบิท รีวอร์ดส และห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี ในราคาโปรโมชั่นเดียวกันกับช่วงก่อนเริ่มเปิดลงทะเบียนโครงการ “รถไฟฟ้า 20 บาท” คือ เฉลี่ยเริ่มต้นเที่ยวละ 27 บาท สำหรับนักเรียน-นักศึกษา และเฉลี่ยเริ่มต้นเที่ยวละ 34 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ หลังจากเติมเที่ยวเดินทางเข้าบัตรแรบบิท ผู้โดยสารจะต้องเดินทางเที่ยวแรกภายใน 7 วัน และใช้เที่ยวเดินทางที่เหลือได้ตามอายุแพ็กเกจ
ขณะเดียวกัน รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง และ MRT สายสีชมพู ประกาศกลับมาจำหน่ายแพ็กเกจเที่ยวเดินทางเช่นกัน ทั้งแบบรายสัปดาห์ 10 เที่ยว/7 วัน และรายเดือน 15/25/35 เที่ยว/30 วัน จำหน่ายผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ทั้ง 23 สถานี บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ทั้ง 30 สถานี และสายเมืองทองธานี 2 สถานี หรือซื้อผ่านแอปพลิเคชั่นแรบบิท รีวอร์ดส ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2568-31 มีนาคม 2569
ทั้งนี้ มีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
- หลังจากเติมเที่ยวเดินทางเข้าบัตรแรบบิท ผู้โดยสารจะต้องเดินทางเที่ยวแรกภายใน 7 วัน และใช้เที่ยวเดินทางที่เหลือได้ตามอายุแพ็กเกจ
- แพ็กเกจสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยบัตรแรบบิท ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักเรียน นักศึกษา
- บัตรแรบบิทที่ผูกบัญชีกับแรบบิท วอลเลต หรือไลน์ เพย์ สามารถซื้อแพ็กเกจได้ที่แรบบิท รีวอร์ดส แอปพลิเคชั่น เท่านั้น
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด