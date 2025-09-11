พณ.ยกสถิติยัน ไม่พบแนวโน้มผิดปกติ ส่งออก ‘ทองคำ’ ไปกัมพูชา เผยตลาดสำคัญ สวิส-สิงคโปร์-ฮ่องกง

พณ. แจงไม่พบแนวโน้มที่ผิดปกติของการส่งออกทองคําไทยไปกัมพูชา และใช้การขนส่งทางอากาศ
จากกรณีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ตั้งข้อสังเกตสาเหตุค่าเงินบาทแข็งค่าเร็ว และรุนแรง เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความผิดปกติบางอย่างในเรื่องของการส่งออกทองคำนั้น
เมื่อวันที่ 11 กันยายน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ เผยสถิติการส่งออก-นำเข้าทองคำของไทย ในช่วงปี 2567-2568 (ม.ค.-ก.ค.) ว่า ไม่พบแนวโน้มที่ผิดปกติของการส่งออกทองคําของไทยไป กัมพูชา
จากกราฟแสดงถึงการส่งออกทองคําของไทยไปกัมพูชามีแนวโน้มเดียวกับการส่งออกทองคําโดยรวมของไทย ซึ่งสอดคล้องกับการนําเข้าทองคําโดยรวมของไทยด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ตลาดส่งออกทองคําสําคัญของไทย ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ลาว อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา จีน และกัมพูชา
ปี 2567 ไทยส่งออกทองคําทั้งหมด 304,124.19 ล้านบาท โดยเป็นการส่งออกไปกัมพูชา 105,982.05 ล้านบาท
ปี 2568 (ม.ค.-ก.ค.) ไทยส่งออกทองคําทั้งหมด 254,073.02 ล้านบาท โดยเป็นการส่งออกไป กัมพูชา 71,312.02 ล้านบาท
ทั้งนี้ การส่งออกทองคําของไทยไปกัมพูชทั้งหมดเป็นการขนส่งทางอากาศ