ส.ผู้ค้าทองคำ ค้านเก็บภาษี ชี้แก้ไม่ถูกจุด ถอยหลังเข้าคลอง ยันไม่ใช่ต้นเหตุบาทแข็ง
เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้มีการเก็บภาษีซื้อขายทองคำว่า สมาคมมองว่าเป็นแนวทางการแก้ปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่าที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากถ้าทำแบบนั้นเท่ากับประเทศไทยจะถอยหลังเข้าคลองและสูญเสียการเป็นศูนย์กลางทองคำของภูมิภาคด้วย เพราะจะทำให้มูลค่าตลาดลดลงไป รวมถึงจะทำให้เกิดการซื้อขายทองคำใต้โต๊ะ และเกิดธุรกิจสีเทาได้ เหมือนในอดีตเมื่อหลาย 10 ปีที่ผ่านมาที่เราเคยเก็บภาษีศุลกากร 35% ทำให้มีการลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติเกิดขึ้นและไม่มีการรีพอร์ตการซื้อขาย แต่ที่ยกเลิกไปเพราะต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทองคำ
“ค่าเงินบาที่แข็งค่าไม่ได้เกิดจากทองคำ และการซื้อขายทองคำทั้งนำเข้าและส่งออกในปัจจุบันเป็นสกุลดอลลาร์อยู่แล้ว แต่ที่มาบอกว่าปีนี้เราส่งออกทองคำไปกัมพูชาเยอะนั้น เกิดจากราคาทองคำแพงขึ้นเป็น 100% เลยทำให้มูลค่าสูง ทั้งนี้ การซื้อขายก็เป็นไปอย่างถูกต้อง ผ่านธนาคาร แบงก์ชาติ กรมศุลกากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน หรือ ปปง. และมีการแสดงตัวเลขชัดเจน ทั้งกรมศุลกากรและกระทรวงพาณิชย์ ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้” นายจิตติกล่าว