ปลัดดีอี เช็กแล้ว ไม่พบรายชื่อ จนท.ในสนง. ถูกอ้าง ก่อเหตุรีดเงินเว็บพนัน พร้อมให้ตรวจสอบ

ดีอี ยินดีรับเรื่องร้องเรียน เหตุ จนท.พัวพัน “โจรออนไลน์” พร้อมดำเนินการตามกฎหมายถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีประชาชนเตรียมยื่นหนังสือร้องเรียน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงดีอี ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต พร้อมทั้งมีการอ้างอิงชื่อของบุคคลที่กระทำความผิดนั้น
จากการตรวจสอบรายชื่อบุคคลากรในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงฯ ไม่มีรายชื่อดังกล่าว หรือรายชื่อใกล้เคียงที่มีการอ้างอิงถึง
ทั้งนี้ กระทรวงดีอีมีความยินดีพร้อมให้ประชาชนทั่วไปได้ยื่นหนังสือร้องเรียน หรือหลักฐานการกระทำความผิดของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบ โดยหากข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดีอี มีส่วนร่วมในขบวนการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ กระทรวงดีอีจะดำเนินการสอบสวน พร้อมดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด