CRC แจงรายละเอียด ห้างเซ็นทรัล เสนอซื้อ ห้างหรูในอิตาลี รีนาเซนเต มูลค่า 9,384 ล้าน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
อ่านข่าว – เซ็นทรัล เปิดตัวห้างรีนาเชนเต ฟลอเรนซ์ อิตาลี หลังปิดห้างรีโนเวทกว่า 2 ปี
โดยระบุว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อเสนอจาก บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด(HCDS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ คือ การเสนอซื้อกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต โดยการซื้อหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของCRC Holland B.V.ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และถือหุ้นทั้งหมดในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเตในประเทศอิตาลี จากบริษัท ที่มูลค่าเท่ากับ 250 ล้านยูโร หรือประมาณ 9,384 ล้านบาท
และรับโอนสัญญาเงนกู้และชำระคืนเงินกู้จากผู้ถือหุ้นที่ Central Retal Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้กู้แก่ CRC Rinascente S.p.A. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CRC Holland B.V. โดยจำนวนเงินรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บริษัทจะได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินต้น และดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ วันโอนหุ้น
ซึ่งจะเกิดขึ้นขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 141 ล้านยูโร หรือประมาณ 5,297 ล้านบาท) โดยจะชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวให้แก่ Central Retail Investment Limited พร้อมกันกับการซื้อกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต
ทั้งนี้ HCDS ได้ระบุไว้ในข้อเสนอว่า HCDS ประสงค์ที่จะรวมธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต และธุรกิจห้างสรรพสินค้าในทวีปยุโรปที่อยู่ภายใต้การบริหารของ HCDS ให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกัน
ธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลง Department Store Business Letter of Undertaking และ Flagship Company Letter of Undertaking ซึ่งเป็นข้อผูกพันที่ HCDS ให้ไว้แก่บริษัท และภายหลังการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตจะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงทั้ง 2 ข้างต้น