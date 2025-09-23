เริ่มตุลาคมนี้! เช็กวิธีลงทะเบียน คนละครึ่ง 2568 แย้มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินหน้าสานต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยอดนิยม “คนละครึ่ง” เตรียมเปิดรอบใหม่ในปี 2568 โดยปรับโครงสร้างสิทธิพิเศษ แยกเป็น 2 กลุ่มหลัก เน้นสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบภาษี ขณะเดียวกัน ยังคงสิทธิเดิมสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการ
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดที่จะนำโครงการ “คนละครึ่ง” รอบใหม่ โดยใช้รูปแบบ “คนเสียภาษี” ได้สิทธิ 60:40 ส่วน “ประชาชนทั่วไป” ได้สิทธิ 50:50
คนละครึ่ง 60:40 สำหรับผู้เสียภาษี
แนวคิดเบื้องต้นของโครงการ “คนละครึ่ง” จะแบ่งเป็นรัฐช่วยจ่าย 60% และจ่ายด้วยตัวเอง 40% หรือ 60:40 ใช้สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้ที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีจำนวนประมาณ 11 ล้านคน โดยรูปแบบนี้จะได้รับสิทธิพิเศษกว่าประชาชนทั่วไป เพราะถือเป็นผู้ที่อยู่ในระบบภาษี
ประชาชนทั่วไป-ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่วนประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ รัฐร่วมจ่าย 50% และจ่ายด้วยตัวเอง 50% หรือ 50:50 โดยคาดว่าหลักเกณฑ์จะคล้ายกับโครงการคนละครึ่งเดิม เพื่อให้ประชาชนคุ้นเคยและเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึง
“หลักเกณฑ์น่าจะคล้ายของเดิมที่สุด 80-90% แล้วก็มาปรับปรุงอะไรให้มันดูน่าสนใจมากขึ้น เพราะฉะนั้นประชาชนคุ้นเคยกับ ‘คนละครึ่ง’ เดิมยังไง ซึ่งหลักน่าจะเหมือนเดิม แล้วก็ปรับบางเรื่องให้มีกิมมิคมากขึ้นเช่น 60:40 แต่อาจจะมีเรื่องใหม่ๆ ซึ่งยังไม่รู้ โดยวันนี้อยู่ระหว่างการออกแบบนโยบายนี้อยู่” ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าว
อย่างไรก็ตาม ระหว่างลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อเร็วๆนี้ นายอนุทินกล่าวปราศรัยว่า รัฐบาลเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว โดยจะเข้าถวายสัตย์ฯ และเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการวันที่ 24 กันยายน ก่อนที่งบประมาณปี 2569 จะเริ่มต้นวันที่ 1 ต.ค. ย้ำชัดว่า “ภายใน 1 เดือนนี้คนละครึ่งจะถึงมือพี่น้องแน่นอน”
เดินหน้าได้ภายใน 2 สัปดาห์หลัง ครม.ทำงาน
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และหนึ่งในทีมเศรษฐกิจ เปิดเผยในรายการเจาะลึกทั่วไทยว่า ขณะนี้ว่าที่รัฐมนตรีคลังกำลังเก็บข้อมูลและเตรียมรายละเอียดอย่างเร่งด่วน โดยกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีงบประมาณรองรับแล้วราว 25,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทันทีหาก ครม.ชุดใหม่เริ่มทำงานและอนุมัติ
“เชื่อว่าไม่เกิน 2 สัปดาห์หลัง ครม.เริ่มทำงาน ก็น่าจะเดินหน้าโครงการได้ทันที” นายสิริพงศ์กล่าว พร้อมเสริมว่า นายกรัฐมนตรีเองก็มีแนวโน้มอยากขยายวงเงินมากกว่า 25,000 ล้านบาท หากมีความจำเป็นและงบประมาณเอื้ออำนวย
อาจขยายกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ และมาตรการดูแลร้านค้า
ด้านกลุ่มเป้าหมาย แม้รอบก่อนจะจำกัดสิทธิให้เฉพาะผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและกลุ่มเปราะบาง แต่รอบใหม่นี้อาจมีการขยายสิทธิไปยังกลุ่มอื่นเพิ่มเติม ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างพิจารณา
สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วม นายสิริพงศ์ย้ำว่า ผู้ค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง หากขายดีจนต้องเสียภาษี นั่นเป็นหน้าที่ปกติ แต่จะไม่มีการเช็กบิลย้อนหลัง ส่วนสินค้าต้องห้ามที่จะใช้ในโครงการ คาดว่าจะยังคงเดิม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เงื่อนไขใหม่ “คนละครึ่งอนุทิน”
โครงการรอบนี้ถูกขนานนามว่า “คนละครึ่งอัปเกรด” โดยจะแบ่งสิทธิออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1.ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ได้สิทธิแบบพิเศษ “รัฐช่วยจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40%” (60:40)
- คาดว่ามีสิทธิราว 11 ล้านคน
- มีแนวทางเพิ่มวงเงินให้สูงกว่าเดิม เช่น 1,200 บาท/คน
2.ประชาชนทั่วไป และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ใช้สิทธิแบบ 50:50 ตามเดิม
- ผู้ถือบัตรสวัสดิการอาจได้สิทธิ Top Up เช่น จากเดิม 300 บาท รัฐบาลเติมให้อีก 700 บาท รวมเป็น 1,000 บาท
ประชาชนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
- เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
- แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” (ต้องผูกกับ G-Wallet และเติมเงินก่อนใช้งาน)
ขั้นตอนติดตั้งและใช้งานแอป “เป๋าตัง”
- ดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Google Play (รองรับ Android 9.0+ และ iOS 15.0+)
- ค้นหาแอปฯ “เป๋าตัง” แล้วกด “ติดตั้ง”
- เปิดแอพพ์และยินยอมการจัดการข้อมูล
- เตรียมบัตรประชาชน ถ่ายรูปบัตร กรอกเบอร์มือถือรับรหัส OTP
- ยืนยันตัวตนได้ 2 วิธี
- Krungthai NEXT : เข้าสู่ระบบ กรอกรหัส รับ OTP ตั้ง PIN
- สแกนใบหน้า : สแกนหน้า ตั้ง PIN เปิดใช้งาน Face/Touch ID
- ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน รอระบบตรวจสอบ หากสำเร็จจะแสดงการ์ด G-Wallet บนหน้าจอ