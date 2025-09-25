เช็กด่วน! เปิดไทม์ไลน์ ขั้นตอนลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส เริ่มตุลาคมนี้ แบ่งสิทธิเป็น 2 กลุ่ม

เช็กด่วน เปิด ไทม์ไลน์ ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส เริ่มตุลาคมนี้ แบ่งสิทธิเป็น 2 กลุ่ม”กระทรวงการคลัง” มั่นใจกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงโครงการ “คนละครึ่ง” ว่ามีประโยชน์ เพราะมีส่วนร่วมกับประชาชนโดยมีการแชร์กัน รัฐบาลจะทำโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เป็นแรงจูงใจให้คนที่เสียภาษี 60:40 และมั่นใจว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็ว
เตรียมเปิดรอบใหม่ในปี 2568 โดยปรับโครงสร้างสิทธิพิเศษ แยกเป็น 2 กลุ่มหลัก เน้นสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบภาษี ขณะเดียวกัน ยังคงสิทธิเดิมสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการ.
คนละครึ่งรอบใหม่” แบ่งสิทธิเป็น 2 กลุ่ม
สำหรับโครงการคนละครึ่งรอบใหม่ หรือ คนละครึ่งพลัส จะให้สิทธิประชาชนคนไทยทุกคน โดยแบ่งสิทธิออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
- ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะได้รับสิทธิพิเศษ “รัฐช่วยจ่าย 60% และประชาชนจ่ายเอง 40%” หรือรูปแบบ 60:40 โดยกลุ่มนี้จะมีผู้ได้รับสิทธิ ประมาณ 11 ล้านคน
- ส่วนประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิจ่ายคนละครึ่ง หรือรูปแบบ 50:50 โดยประชาชนจ่าย 50% และรัฐช่วยจ่ายอีก 50%
ไทม์ไลน์ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เผยว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมนี้ และจะเริ่มเปิดลงทะเบียนร้านค้า รวมถึงประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ในระบบภาษีและบุคคลทั่วไปในสัปดาห์ถัดไป
อย่างไรก็ตาม คาดว่ามาตรการคนละครึ่งจะเริ่มใช้จ่ายได้เร็วที่สุดปลายเดือนตุลาคมนี้ และจะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2568.
ขั้นตอนติดตั้งและใช้งานแอป “เป๋าตัง”
1.ดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Google Play (รองรับ Android 9.0+ และ iOS 15.0+)
2.ค้นหาแอปฯ “เป๋าตัง” แล้วกด “ติดตั้ง”
3.เปิดแอปและยินยอมการจัดการข้อมูล
4.เตรียมบัตรประชาชน ถ่ายรูปบัตร กรอกเบอร์มือถือรับรหัส OTP
5.ยืนยันตัวตนได้ 2 วิธี
Krungthai NEXT : เข้าสู่ระบบ กรอกรหัส รับ OTP ตั้ง PIN
สแกนใบหน้า : สแกนหน้า ตั้ง PIN เปิดใช้งาน Face/Touch ID
6.ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน รอระบบตรวจสอบ หากสำเร็จจะแสดงการ์ด G-Wallet บนหน้าจอ.