ชัดแล้ว คนละครึ่ง เฟสแรก จ่ายคนอายุ 16 ปีขึ้นไป 33 ล้านสิทธิ ใครเสียภาษีได้ท็อปอัพ

เป็นที่ติดตาม สำหรับ คนละครึ่ง 2568 นโยบายเรือธง พรรคภูมิใจไทย ที่ล่าสุด นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้ออกมาระบุว่า เตรียมจะนำเข้าที่ประชุมครม. สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมนี้

ทั้งนี้ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง เฟส 1 จะมีประมาณ 33 ล้านสิทธิ

– กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13 ล้านสิทธิ
– ประชาชนทั่วไปอีก 20 ล้านสิทธิ

นายสิริพงศ์ เปิดเผยว่า นโยบาย “คนละครึ่ง” ที่จะเริ่มต้นเดือนตุลาคมนี้ ผู้มีสิทธิต้องอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13 ล้านคน รัฐบาลจะเติมเงินให้อีก 1,700 บาท ซึ่งจากเดิมให้อยู่แล้ว 300 บาท แต่เติมเพิ่มอีก 1,700 บาท รวมจะได้เงินทั้งหมด 2,000 บาท ทั้งนี้ จะเติมให้ครั้งเดียวเท่านั้น ใช้ได้ 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค.2568

2.ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี จำนวน 9 ล้านคน คนละครึ่ง 50:50 จะได้เงินคนละ 2,000 บาท จ่ายได้วันละไม่เกิน 200 บาท ใช้ได้ 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค.2568

3.ผู้ที่อยู่ในระบบภาษี จำนวน 11 ล้านคน คนละครึ่ง 50:50 จะได้เงินคนละ 2,400 บาท จ่ายได้วันละไม่เกิน 200 บาท ใช้ได้ 2 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค.2568