อัพเดต คนละครึ่ง อายุ 16 ปีขึ้นไปได้เฮ ใช้จ่ายวันละ 400 บาท ค่าแท็กซี่-วินมอไซค์ ได้ด้วย
ยังคงเป็นที่ติดตาม สำหรับคนละครึ่ง กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งมีการเปิดเผยว่าจะดำเนินการออกเป็น 2 เฟส โดย เฟสแรกจะใช้งบประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ให้สิทธิประชาชน 33 ล้านคน
ใครมีสิทธิบ้าง
– ประชาชนไทย อายุ 16 ปีขึ้นไป
ลงทะเบียนเมื่อใด
คาดเปิดให้ลงทะเบียน 29 ต.ค. โดยให้ลงทะเบียน 7 วัน
หากเป็นผู้อยู่ในโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 ต้องลงทะเบียนใหม่
กลุ่มไหนได้เท่าไหร่
1.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13 ล้านคน รัฐบาลจะเติมเงินให้อีก 1,700 บาท จากเดิมให้อยู่แล้ว 300 บาท รวมเป็น 2,000 บาท โดยจะเติมให้ครั้งเดียวและใช้ได้ 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 โดยกลุ่มจะใช้จ่ายตามวงเงินที่ซื้อจริง ไม่ได้สิทธิ 50:50
2.ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี จำนวน 9 ล้านคน รัฐจ่ายให้คนละ 2,000 บาท ใช้จ่ายใน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 โดยใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
3.ผู้ที่อยู่ในระบบภาษี จำนวน 11 ล้านคน จะได้เงินคนละ 2,400 บาท ใช้จ่ายใน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 โดยใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน ซึ่งกลุ่มนี้เพราะเป็นผู้เสียภาษี รัฐจึงจ่ายท็อปอัพให้มากกว่าประชาชนทั่วไป จาก 2,000 บาท เป็น 2,400 บาท แต่ใช้จ่าย 50:50 เหมือนกลุ่มประชาชนทั่วไป เพียงแต่เวลาลงทะเบียนต้องระบุว่าเป็นผู้เสียภาษี
ใช้ได้วันละเท่าไหร่
– สำหรับหลักการใช้จ่ายต่อวัน รัฐจ่ายให้ 200 บาท และผู้ได้สิทธิต้องจ่ายเอง 200 บาท เท่ากับเป็นการใช้จ่ายต่อวัน 400 บาท
– หากใช้ไม่หมดสามารถนำไปใช้ในวันถัดไปได้ ให้เวลาใช้ 2 เดือน
ซื้อสินค้าใดได้บ้าง
– สินค้าที่ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งได้นั้น จะเหมือนกับครั้งที่ผ่านมา อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หนังสือ เป็นต้น
– สามารถซื้อในสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม อาหาร ของใช้จิปาถะ จ่ายค่าโดยสารสำหรับใช้บริการรถที่มีใบขับขี่สาธารณะ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้างและแท็กซี่
– ใช้จ่ายนวดสปา นวดเท้า ทำผม ทำเล็บ เสริมสวย
ทั้งนี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยถึงโครงการคนละครึ่งว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณกำลังดูอยู่ โดยจะนำเข้าที่ประชุมครม. สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมนี้