ตรวจหวยออมสิน ผลสลากออมสิน พิเศษ 2 ปี งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2568
ตรวจสลากออมสิน 1 ตุลาคม 2568 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 245 หมวดอักษร Q 4804475
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 258 หมวดอักษร ม 7841735
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 4,595 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
1600035, 4031505, 4858910, 5173689, 9321773
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 9,190 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
0140512, 0640203, 1589361, 2698018, 4018406
4811409, 4980323, 5037085, 5750644, 7595347
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 13,785 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
0761743, 1098431, 1400380, 1493523, 2267685
2778414, 3022086, 4256198, 5210651, 5812590
8155911, 8272608, 8639131, 8841348, 9430878
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
0594
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
153
หรือ คลิก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องจากเว็บไซต์ธนาคารออมสิน