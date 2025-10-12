จ่าเอกยศสิงห์ สั่งสมอ.เข้มเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีมอก. หลังเด็กหญิง 10 ขวบใช้ไดร์ไฟชอร์ตดับ

“จ่าเอกยศสิงห์” สั่งสมอ.เข้มเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีมอก. หลังด.ญ.10ขวบใช้ไดร์เป่าผมไฟชอร์ตดับ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงกรณีเด็กหญิงอายุ 10 ปี ที่จังหวัดบุรีรัมย์เสียชีวิตจากการใช้ไดร์เป่าผมที่ไม่ได้มาตรฐาน แล้วถูกไฟชอร์ตเสียชีวิตว่า ตนต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ล่าสุดได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เบื้องต้นได้รับรายงานว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งไดร์เป่าผม ชุดสายพ่วง เป็นสินค้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และรูปลักษณะทางกายภาพไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งทางพนักงานเจ้าหน้าที่สมอ.อยู่ในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอเก็บรูปผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด อย่างละเอียด เพื่อดำเนินการขยายผล อย่างเร่งด่วนต่อไป
อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้สมอ.กวดขันสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมใช้ และเป็นสินค้าควบคุม ต้องได้มาตรฐานผลิจภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เท่านั้น หากพบสินค้าใดไม่ได้มาตรฐาน แอบลักลอบนำเข้ามาจำหน่าย ให้จัดการทันที และให้ใช้ระบบระบบตรวจสอบสินค้าออนไลน์อัจฉริยะ หรือมอก.วอทช์ สแกนหน้าเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์แบบครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตรวจจับสินค้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการคัดกรองสินค้าไม่ได้มาตรฐานจากโลกออนไลน์
“อยากเตือนผู้บริโภคทุกราย ก่อนซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้าควบคุม โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้สังเกตเครื่องหมายมอก. ที่ติดอยู่กับสินค้า หากไม่มีตราสัญลักษณ์มอก.ห้ามซื้อโดยเด็ดขาด เพราะเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ใช้แล้วผู้บริโภคอาจไม่ได้รับความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้บริโภคเอง” จ่าเอกยศสิงห์กล่าว
นอกจากนี้ขอเตือนผู้จำหน่าย ผู้นำเข้า ผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มสินค้าควบคุม ต้องจำหน่ายสินค้าที่มีตรามอก.เท่านั้น หากผู้ผลิต หรือนำเข้า ต้องได้รับอนุญาตจากสมอ.ก่อน ผู้ประกอบการรายนี้มีความผิดฐานจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนร้านจำหน่าย ต้องจำหน่ายเฉพาะสินค้า ที่ได้มาตรฐาน หากฝ่าฝืนจะความผิดฐานจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ
