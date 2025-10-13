ทองปรับ 18 ครั้ง พุ่ง 650 บ. ก่อนปิดตลาดทำนิวไฮใหม่ตามทองโลก รูปพรรณทะลุ 63,550

ทองปรับขึ้นลง 18 ครั้ง พุ่ง 650 บาท ก่อนปิดตลาดทำนิวไฮใหม่ตามทองโลก ทองแท่ง 62,750 รูปพรรณ 63,550
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ทองคำหลังปิดตลาด สมาคมค้าทองคำแจ้งปรับราคาขึ้นลง ทั้งหมด 18 ครั้ง ส่งผลให้ราคาปรับขึ้นมา 650 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวาน
ทำให้ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 62,650 บาท ขายออกบาททองคำละ 62,750 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 61,398 บาท ขายออกบาททองคำละ 63,550 บาท ซึ่งถือว่าการปิดตลาดด้วยการทำราคานิวไฮใหม่อีกครั้ง
ขณะที่ทองคำโลก (Gold Spot) ทำราคาสูงสุดใหม่เช่นกัน โดยอยู่ที่ 4,077 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.54 บาทต่อดอลลาร์
