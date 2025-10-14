กฟภ. แจงปมพนักงานโยนบิลค่าไฟทิ้งถังขยะ ยันไม่นิ่งนอนใจ เร่งสอบข้อเท็จจริง

กฟภ. แจงปมพนักงาน โยนบิลค่าไฟทิ้งถังขยะ ยันไม่นิ่งนอนใจ เร่งสอบข้อเท็จจริง
กรณีชาวบ้านในตัวอำเภอประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ร้องผ่านสื่อว่าอยากให้ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาทำการตรวจสอบ ถึงพฤติกรรมของพนักงานของการไฟฟ้า ที่แปลกจากการทำงานของพนักงานทั่วไปพร้อมนำคลิปที่ชาวบ้านแอบถ่ายมาเป็นหลักฐาน
ซึ่งคลิปดังกล่าวหลายคลิป เป็นคลิปของพนักงานคนหนึ่งที่ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หม้อมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านแต่ละหลังคา แล้วเอาเครื่องไปยิงใส่หม้อมิเตอร์ ได้บิลออกมาแทนที่จะเอาไปเสียบไว้ที่หน้าบ้าน แต่กลับเอาบิลไปทิ้งถังขยะนั้น
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกประกาศชี้แจงถึง บรรณาธิการข่าว เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงข้อมูลกรณียิงใบเตือนชำระค่าไฟ แต่โยนทั้งขยะ
ระบุว่า ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวกรณี “ชาวบ้านอำนอำนภอประโดนชัย จัทหวัตบุรีรัมย์ ร้องพฤติกรรมพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยิงในเตือนชำระค่าไฟ แต่โยนทิ้งถังขยะ นั้น”
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มิได้นิ่งนอนใจ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอเรียนชี้แจงว่า บุคคลในคลิปตามที่สื่อนำเสนอนั้น เป็นพนักงานของบริษัทผู้รับจ้างดำเนินงานส่งใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า และงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาชาประโคนชัย
จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทผู้รับจ้างชี้แจงว่า ใบแจ้งเตือนที่นำไปทิ้งถังขยะ เป็นบิลที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลไม่ครบ หรือพิมพ์ซ้ำ จึงไม่ได้จัดส่งให้ลูกค้า ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาประโคนชัย อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน ใบแจ้งเตือนที่พบในจุดเกิดเหตุ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่าเป็นบิลที่ไม่สมบูรณ์ตามที่ผู้รับจ้าง กล่าวอ้างหรือไม่ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 หากไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการตารตามระเบียบกฟภ. ต่อไป และขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบ