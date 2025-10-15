ทองปรับขึ้นลง 23 ครั้ง ทำนิวไฮใหม่ ทองแท่งขยับใกล้ 65,000 บาท ทั้งปีขึ้นมาแล้ว 22,300 บ.

ทองผันผวน ปรับขึ้นลง 23 ครั้ง พุ่ง 500 ทำนิวไฮตามทองคำโลก ทองคำแท่งขยับใกล้ 65,000 บาท ทั้งปีปรับขึ้นมาแล้ว 22,300 บาท
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ราคาทองคำตลอดวันผันผวน โดยสมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคาขึ้นลง 23 ครั้ง บวก 500 บาทจากราคาปิดตลาดก่อนหน้า
โดยตลอดวัน ราคาทองคำแท่ง ราคาขายออก พุ่งขึ้นมาสูงสุดที่บาททองคำละ 64,800 บาท ก่อนที่จะย่อตัวลงมาอยู่ที่ 64,650 ส่วนทองรูปพรรณ ราคาขายออก พุ่งสูงสุดที่บาททองคำละ 65,600 บาท ก่อนที่จะย่อลงอยู่ที่ 65,450 บาท
โดยการปรับราคาทองคำ ทั้ง 23 ครั้งมีรายละเอียดดังนี้
ขณะที่ทองคำโลก (Gold Spot) วันนี้ทะลุ 4,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นครั้งแรกก่อนย่อลงเล็กน้อยอยู่ที่ 4,195 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 จนถึงปัจจุบัน ราคาทองคำ ปรับขึ้นมาแล้ว 22,300 บาท
อ่านต่อ : ทองนิวไฮใหม่ตามทองโลก พุ่ง 300 บาท ทองแท่ง 64,450 รูปพรรณ 65.250 รับเฟดส่อเบรกทำ QT