ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2568 (สด)
ตรวจหวย
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2568
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
ผลสลาก รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
ผลสลาก รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
ผลสลาก รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
ผลสลาก รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
