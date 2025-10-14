เศรษฐกิจ

สถิติหวยย้อนหลัง 10 ปี งวด 16 ตุลาคม พบมีทั้งเลขเบิ้ล และเลขซ้ำ

ใกล้วันสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 68 จะออกแล้ว “มติชนออนไลน์” รวบรวม สถิติหวย หรือผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ต.ค.ย้อนหลังไป 10 ปี (2558-2567) สำหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจ ก็มาดุกันตรงนี้ได้เลย

ทั้งนี้หวยงวด 16 ต.ค. พบมีสถิติที่น่าสนใจเพียบ โดยเฉพาะเลขเบิ้ลที่เคยออกและฮือฮามาแล้ว คือ 00 รวมถึง 44 และเลข 38 เคยออกถึง 2 งวดสองปีติด ส่วนสถิติอื่นที่น่าสนใจมีดังนี้

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2567
รางวัลที่ 1 : 482962
เลขหน้า 3 ตัว : 561 648
เลขท้าย 3 ตัว : 493 919
เลขท้าย 2 ตัว 00

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2566
รางวัลที่ 1 : 931446
เลขหน้า 3 ตัว : 167, 398
เลขท้าย 3 ตัว : 272, 970
เลขท้าย 2 ตัว : 44

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565
รางวัลที่ 1 : 613106
เลขหน้า 3 ตัว : 037, 158
เลขท้าย 3 ตัว : 606, 799
เลขท้าย 2 ตัว : 15

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2564
รางวัลที่ 1 : 386372
เลขหน้า 3 ตัว : 602, 964
เลขท้าย 3 ตัว : 295, 798
เลขท้าย 2 ตัว : 38

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563
รางวัลที่ 1 : 286051
เลขหน้า 3 ตัว : 189, 464
เลขท้าย 3 ตัว : 045, 980
เลขท้าย 2 ตัว : 38

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2562
รางวัลที่ 1 : 812564
เลขหน้า 3 ตัว : 255, 625
เลขท้าย 3 ตัว : 132, 598
เลขท้าย 2 ตัว : 15

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2561
รางวัลที่ 1 : 200515
เลขหน้า 3 ตัว : 392, 186
เลขท้าย 3 ตัว : 192, 212
เลขท้าย 2 ตัว : 93

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2560
รางวัลที่ 1 : 413494
เลขหน้า 3 ตัว : 180, 971
เลขท้าย 3 ตัว : 128, 287
เลขท้าย 2 ตัว : 86

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2559
รางวัลที่ 1 : 571947
เลขหน้า 3 ตัว : 692, 885
เลขท้าย 3 ตัว : 032, 587
เลขท้าย 2 ตัว : 98

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2558
รางวัลที่ 1 : 968630
เลขหน้า 3 ตัว : 134, 457
เลขท้าย 3 ตัว : 412, 054
เลขท้าย 2 ตัว : 62