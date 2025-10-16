ระส่ำ Nestle บริษัทยักษ์ใหญ่โลก ประกาศปลดพนักงาน 16,000 ชีวิต ภายใน 2 ปี
ซีเอ็นบีซี รายงานว่า เนสท์เล่ (Nestle) ได้ออกมาประกาศข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ ว่าจะปลดพนักงาน 16,000 ตำแหน่ง ขณะที่ ฟิลิปป์ นาวราติล ซีอีโอคนใหม่ของบริษัท กำลังเร่งฟื้นฟูกิจการของบริษัท
บริษัทได้ประกาศว่าจะลดพนักงานออฟฟิส 12,000 ตำแหน่ง และ ลดจำนวนพนักงานอีก 4,000 ตำแหน่ง ภายใน 2 ปีข้างหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
หลังจากข่าวดังกล่าว ราคาหุ้นได้พุ่งขึ้น 7.8 จุด
ภายใต้การนำของอดีตซีอีโอ ลาเรนต์ เฟรซ์ เนสท์เล่ ได้ประกาศโปรแกรมลดต้นทุนมูลค่า 2.5 พันล้านฟรังก์สวิส และปัจจุบันโครงการนี้ได้เร่งรัดให้เพิ่มเป็น 3 พันล้านฟรังก์สวิส ในปี 2570
บริษัทมีอัตราการเติบโตจากธุรกิจปกติ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.3% ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากต้องรับมือกับความไม่แน่นอนของแนวโน้มผู้บริโภคจากมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐ และราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น เช่น โกโก้และเมล็ดกาแฟ
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทในจีน ยังคงมีผลประกอบการต่ำกว่าคาด โดยภูมิภาคนี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเติบโตแบบออร์แกนิก 80 จุด เนสท์เล่กล่าวเสริมว่า “ขณะนี้มีผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาแล้ว และกำลังดำเนินการตามแผนปฏิรูปธุรกิจ”
บริษัทยักษ์ใหญ่สินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากนักลงทุน เนื่องจากผลการดำเนินงานและผลประกอบการของเนสท์เล่ต่ำกว่าคู่แข่ง
ราคาหุ้นของบริษัทลดลงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดในเดือนธันวาคม 2564 และลดลง 9% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง