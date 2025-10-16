ลอตเตอร์รี่พลัสแตก24ล้าน หนุ่มปทุมฯ ดวงเฮง เผยงวดนี้ซื้อ 2 ใบ ถูกรางวัลที่ 1 รับ12ล้าน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลงวดวันที่ 16 ต.ค.2568
โดยรางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 059696
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล ออก 955, 531
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล ออก 889,476
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล ออกหมายเลข 61
ภายหลังจากที่ได้ทำการประกาศรางวัลออกไป จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ ลอตเตอรี่พลัส ก็ได้รีบนำลอตเตอรี่ใบจริงจากตู้เซฟ ทั้งหมด มาโชว์กลางไลฟ์ โดยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 3 นาที 60 วินาที
ซึ่งก็มีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ ในส่วนของผู้ถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พลัส ทาง นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ได้โทรไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดี
นอกจากนี้ทางลอตเตอรี่พลัสได้เชิญ “ ใบเฟิร์น พัสกร“ มาร่วมประกาศรางวัลให้กับผู้โชคดีในครั้งนี้ด้วย และยังมีแมสคอตจิ๊ดริดหยิบโชค มาเต้นโชว์ความน่ารักสดใส ในการประกาศรางวัลครั้งนี้อีกด้วย
โดยมีผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัสทั้งหมด ใบ 4 เป็นเงิน 24 ล้านบาท เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดปทุมธานี จังหวัดตาก และจังหวัดนราธิวาส
คุณมาร์ค ผู้โชคดีจากจังหวัดนราธิวาส ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 1 ใบ 6 ล้านบาท พอรับสายตนก็บอกว่าตนกำลังดูไลฟ์สดอยู่ ตนดีใจจนพูดไม่ออก ขอรับเงินโอนเพราะเกรงใจทีมงาน
คุณแตงโม ผู้โชคดีจากจังหวัดตาก ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 1 ใบ 6 ล้านบาท บอกว่า ตนไม่รู้ว่าเบอร์ใคร แต่รู้ว่าเสียงคุณนอท ตนไม่รู้ว่าซื้อกี่ใบ แต่รู้ว่าซื้อ ทางคุณแตงโม ไม่เชื่อว่าตนถูก ช็อกมาก เมื่อคุณนอทถามว่าอยากให้ไปหามั้ย คุณแตงโมบอกว่าเกรงใจ แต่จะติดต่ออีกที
คุณเป๊ก จังหวัดปทุมธานี ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบ 12 ล้านบาท บอกว่าตนทำงานอยู่ ตนเพิ่งซื้อ 2 งวดกับลอตเตอรี่พลัส งวดนี้ซื้อไป 2 ใบ และถูกครั้งแรก ตนดีใจจะเป็นลม เมื่อคุณนอทถามว่าเอาเงินเย็นนี้เลยมั้ย ทางคุณเป๊กบอกว่าได้เลย จะรอรับเงินเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าจะถูกรางวัล
ซึ่งการออกรางวัลลอตเตอรี่งวดนี้ก็มีทั้งคนที่สมหวังและคนที่ผิดหวัง โดยคุณนอทก็ได้บอกให้ทุกคนที่ซื้อลอตเตอรี่ซื้ออย่างสติซื้อเท่าที่ไหว ซื้อไว้พอเสี่ยงโชคก็พออย่าซื้อเยอะเกินกำลังตัวเอง