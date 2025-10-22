ทองร่วง 2,500 บ. ตามทองโลก ทองแท่ง 63,750 ขานรับทรัมป์อ่อนข้อจีน ชัตดาวน์ส่อใกล้จบ

ทองร่วงหนัก 2,500 บาทตามทองโลก ทองคำแท่ง 63,750 ขานรับทรัมป์อ่อนข้อจีน แต่ยังลังเลพบปธน.จีน และชัตดาวน์ส่อใกล้จบ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ราคาทองคำโลกเมื่อคืนร่วงหนัก โดยบลูมเบิร์ก รายงานว่า ราคาทองคำได้ร่วงลงต่ำสุดในรอบ 12 ปี ท่ามกลางการเทขายต่อเนื่อง โดย ราคาทองคำร่วงลงถึง 6.3% สู่ระดับ 4,082.03 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินร่วงลงถึง 8.7% สู่ระดับ 47.89 ดอลลาร์ต่อออนซ์
อ่านข่าว : ด่วน! ราคาทองดิ่งเหว ร่วงหนักสุดในรอบ 12 ปี หลุด 4,100 ดอลลาร์ ต่อ ออนซ์แล้ว
ส่งผลให้เช้านี้ทันทีที่เปิดตลาด ราคาทองคำ 96.5% ร่วงตามทันที โดยสมาคมค้าทองคำ ประกาศปรับราคาครั้งที่ 1 เวลา 09.07 น. ราคาปรับลดลงจากราคาปิดตลาดก่อนหน้า 2,500 บาท
โดยทองคำแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 63,650 บาท ราคาขายออกบาททองคำละ 63,750 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 62,383.40 บาท ราคาขายออกบาททองคำละ 64,550 บาท
ขณะที่ราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,103 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.81 บาท
ฮั่วเซ่งเฮง วิเคราะห์ว่าทองโลกมีการปรับตัวลง จากการที่ตลาดได้เริ่มเทขาย หลังจากปธน.ทรัมป์แสดงความเห็นในเชิงบวกต่อความเป็นไปได้ของการบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนและการเก็บภาษีจากจีนเพิ่มอีก 100% อาจไม่เกิดขึ้น
ในขณะที่นายเควิน แฮสเซ็ตต์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาว ได้กล่าวว่า ภาวะชัตดาวน์มีแนวโน้มสิ้นสุดลงในสัปดาห์นี้ โดยได้แสดงความมั่นใจว่าจะสามารถดึงพรรคเดโมแครตกลับเข้าสู่โต๊ะการเจรจาอีกครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ อย่าง GM ได้คาดการณ์ผลกระทบจากภาษีศุลกากรของทรัมป์ในปี 2568 อยู่ที่ 3.5 – 4.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าที่บริษัทคาดการณ์ก่อนหน้าถึง 4 – 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากภาษีทรัมป์ในกรอบที่จำกัด
อย่างไรก็ตาม นายคริส ไรต์ รมว.กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ได้เปิดเผยว่า พนักงานสำนักงานความมั่นคงนิวเคลียร์แห่งชาติ (NNSA) ราว 1,400 คนทั่วประเทศ ได้รับหนังสือให้พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จากการชัตดาวน์สหรัฐฯ ยังคงยืดเยื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่ทรัมป์ยังคงแสดงความไม่แน่นอนในการพบปะกับปธน.สี จิ้นผิง ในการประชุม APEC ที่เกาหลีใต้ ทางด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำเท่าเดิม รวมสุทธิ 1,058.66 ตัน
ฮั่วเซ่งเฮง ระบุด้วยว่า เมื่อคืน ทองโลกกราฟราย 4 ชั่วโมง ได้มีการย่อตัวลงและเสียทรงขาขึ้น จึงประเมินว่า หากทองโลกยังสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 4,040 และ 4,000 ดอลลาร์ มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 4,140 ดอลลาร์ ในภายหลัง แต่หากทองโลกหลุดแนวรับที่ 4,000 ดอลลาร์ ลงไป ทองโลกอาจปรับฐานลงต่อเนื่อง