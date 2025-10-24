กรุงไทย แจ้ง ยุติให้บริการ แอพพ์ เป๋าตุง แนะลูกค้าย้ายแอพพ์ตั้งแต่วันนี้
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทยขอแจ้งให้ท่านทราบว่าแอพพลิเคชัน “เป๋าตุง” จะยุติการให้บริการในเร็ว ๆ นี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบหรือติดต่อทำรายการผ่านแอพพ์ได้อีกต่อไป
โดย ธนาคารกรุงไทย ย้ายแอพพลิเคชั่น รับชำระเงินสแกน QR Code จาก เป๋าตุง เป็น ถุงเงินแทน
เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ต้องการแยก Tag ของ QR Code ในการบริการให้ชัดเจน โดยแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้า และบริการ ต้องใช้ QR Code tag 30 ใหม่เท่านั้น
ร้านค้าสามารปรินท์ QR รับเงินพร้อมเพย์ได้ด้วยตนเอง โดยไปที่แอพพ์ถุงเงินเข้าเมนูตั้งค่า เลือก’ป้ายร้านค้า/QR Code’ เลือก’ดาวน์โหลดป้ายQR Code’ หรือสามารถขอป้าย QR รับเงินจากแอพพ์ถุงเงิน ส่งถึงบ้านฟรีได้ โดยไปที่แอพพ์ถุงเงินเข้าเมนูตั้งค่า เลือก ‘ป้ายร้านค้า/QR Code’ เลือก ‘จัดส่งทางไปรษณีย์’
