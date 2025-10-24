สมอ.ย้ำ ยังดำเนินคดีเหล็กตกมาตรฐานซินเคอหยวนอีก 2,690 เส้น
จากกรณี สมอ.ทำหนังสือบันทึกการถอนอายัดและการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ กต16-13/68 และหนังสือเลขที่ กต16-15/68 โดยมีรายละเอียดสำคัญคือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ได้ถอนอายัดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต :เหล็กข้ออ้อยของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด จำนวน 116 รายการ รวม 41,635 เส้น และ 62 รายการ จำนวน 24,685 เส้น ที่ได้อายัดไว้เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 และวันที่ 15 กันยายน 2568 ตามลำดับ คืนให้กับ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล เนื่องจากปรากฏผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างค่าเป็นไปตามมาตรฐาน ทำการตรวจสอบโดยหน่วยงาน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นางอุทุมพร แก้วน้ำดี ผู้อำนวยการกองมาตรฐาน 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า เหล็กที่ตกมาตรฐานจากการตรวจสอบของบ.ซิน เคอ หยวน มีอยู่ทั้งหมด 2,690 เส้น โดยเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กข้ออ้อย ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 24-2559 ซึ่งสมอ.ยังอายัดและดำเนินคดีต่อไปตามกฎหมาย ส่วนเหล็กที่ผ่านมาตรฐานมีอยู่ทั้งหมด 41,635 เส้น
โดยที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม รายงานมีการตรวจสอบโรงงานผลิตของบริษัทซิน เคอ หยวน จำกัด หลังถูกเพิกถอน BOI และดำเนินคดีในเรื่องอื่นที่สำคัญไม่น้อยกว่าตัวเหล็ก เช่น เรื่องฝุ่น ที่มีครอบครองเกือบ 60,000 ตัน โดยที่ไม่ได้มีการแจ้ง และการขนย้ายที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดตั้งข้อหากับซิน เคอ หยวน และบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้ DSI ดำเนินคดี ทั้งหมด 1,016 ข้อหา
กรณีดังกล่าวเกิดจากภายหลังจากเกิดเหตุ ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่กำลังก่อสร้างพังถล่มลงมา จากแผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานครเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เป็นเหตุให้นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสมัยนั้น เริ่มสอบสวน และระบุว่าเหล็กเส้นของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ที่นำมาใช้ก่อสร้างโครงการนี้ไม่ได้มาตรฐาน ต่อมา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงเข้าอายัดเหล็กล็อตนั้นเพื่อนำไปตรวจสอบ