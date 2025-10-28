อย่าลืม! เปิดช่องทาง เติมเงินเข้า G Wallet บนแอพพ์ เป๋าตัง ใช้สิทธิ คนละครึ่ง พลัส
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลพร้อมเปิดใช้งานโครงการคนละครึ่งพลัสอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยมีผู้ได้รับสิทธิรวม 20 ล้านคน แบ่งเป็น
- ผู้ที่ยื่นภาษี ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 2,400 บาท จำนวน 7.93 ล้านคน
- ผู้ที่ไม่ยื่นภาษี ได้รับสิทธิ 2,000 บาท จำนวน 12.07 ล้านคน
ทั้งนี้ กรณียอดเงินใน G Wallet สามารถดำเนินการเติมเงินเข้า G Wallet ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1. เดิมเงินผ่านเป๋าตังเปย์ วอลเล็ตที่ผูกไว้นแอพพ์เป๋าตัง
2. เติมเงินผ่านแอพพ์ Krungthai NEXT
3. เติมเงินผ่านบัญชีกรุงไทยที่ผูกไว้กับแอพพ์เป๋าตัง
- ผ่าน Mobile banking
- ผ่าน QR พร้อมเพย์
- ผ่านตู้ ATM ของธนาคาร
1. Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารยูโอบี โดยระบุ G Wallet ID 15 หลัก และจำนวนเงิน
2. บัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกอยู่บนแอพพ์เป๋าตัง โดยต้องมีบัญชีกรุงไทย และผูกบนแอพพ์เป๋าตัง
3. QR PromptPay โดยสแกน QR ด้วย Mobile Banking ทุกธนาคาร
4. ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต โดยเลือกเมนูเติมเงินพร้อมเพย์ ระบุ G Wallet ID 15 หลัก และจำนวนเงิน
วิธีเติมเงินเข้า G Wallet บนแอพพ์เป๋าตัง
1. เลือก G Wallet (หน้าแรกเป๋าตัง)
2. เลือกเติมเงินเข้า G Wallet
การเติมเงิน G Wallet บนแอพพ์เป๋าตัง สามารถทำรายการได้ 4 ช่องทาง ได้แก่
- เติมเงินผ่าน Banner Paotang Pay
- เติมเงินผ่าน Banner Krungthai NEXT
- เติมเงินผ่าน โลโก้บัญชีกรุงไทย
- เติมเงินผ่าน โลโก้กรุงไทย (หรือธนาคารอื่นๆ)
วิธีเติมเงินเข้า G Wallet : QR พร้อมเพย์
1. เลือก G Wallet (หน้าแรกเป๋าตัง)
2. เลือกเติมเงินเข้า G Wallet
3. เลือก กรุงไทย
4. เลือก QR พร้อมเพย์
5. สแกน QR เพื่อเติมเงินทันที หรือกดบันทึก เพื่อทำการเติมเงินในภายหลัง
6. เลือก สแกน
7. กดปุ่ม เปิดอัลบั้มรูป ระบุ PIN NEXT เพื่อเลือกรูป QR Code ที่เก็บไว้
8. ระบุ จำนวนเงิน
9. ตรวจสอบรายการ แล้วจึงกดยืนยัน
10. ระบุ PIN NEXT
11. ทำรายการสำเร็จ และบันทึกสลิปโดยอัตโนมัติ
วิธีเติมเงินเข้า G Wallet : Krungthai ATM
1. เลือก G Wallet (หน้าแรกเป๋าตัง)
2. เลือกเติมเงินเข้า G Wallet
3. เลือก กรุงไทย
4. เลือก ตู้ ATM
5. ระบบแสดงวิธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM
จากนั้นให้ทำขั้นตอนที่ปรากฏในหน้าจอ ดังต่อไปนี้
1. สอดบัตร ATM
2. กรุณารอสักครู่
3. ใส่รหัสบัตร
4. เลือกเมนู “เติมเงิน”
5. เลือกเมนู “เติมเงินพร้อมเพย์”
6. เลือกประเภทบัญชีในบัตร ในที่นี้คือบัตร ATM ที่ผูกกับบัญชีออมทรัพย์
7. ระบุเลข G Wallet ID 15 หลัก
8. ระบุจำนวนเงิน
9. ตรวจสอบ และยืนยันรายการโดยกดตกลง
10. กรุณารอสักครู่
11. ตรวจสอบและกดตกลงยืนยันรายการ
12. กดปุ่ม “ไม่ต้องการ” หยิบบัตรและใบบันทึกรายการ
ข้อมูลจาก www.คนละครึ่งพลัส.com