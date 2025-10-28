เริ่มใช้พรุ่งนี้ ! เช็กขั้นตอนการใช้สิทธิ คนละครึ่ง พลัส ผ่านแอพพ์ เป๋าตัง สแกนจ่ายร้านค้า
ภายหลังรัฐบาลเปิดให้ประชาชนกดรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อลดรายจ่ายให้ประชาชนมีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และสร้างรายได้แก่ร้านค้ารายย่อย นำไปสู่การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลพร้อมเปิดใช้งานโครงการ คนละครึ่งพลัส อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยมีผู้ได้รับสิทธิรวม 20 ล้านคน แบ่งเป็น
- ผู้ที่ยื่นภาษี ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 2,400 บาท จำนวน 7.93 ล้านคน
- ผู้ที่ไม่ยื่นภาษี ได้รับสิทธิ 2,000 บาท จำนวน 12.07 ล้านคน
กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ 2,400 บาท
คือ ประชาชนผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป (ภ.ง.ด. 90) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว (ภ.ง.ด. 91) หรือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 95) ของปีภาษี 2567 ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ 2,000 บาท
คือ ประชาชนผู้ไม่ยื่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้างต้น
ไทม์ไลน์ “คนละครึ่งพลัส” ใช้สิทธิ์ได้ถึงเมื่อไร
- 29 ตุลาคม 2568 : เริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสวันแรก ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน
- 7 พฤศจิกายน 2568 : ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรก ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ของทุกวัน
- 11 พฤศจิกายน 2568 : กรุณาใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในเวลา 23.00 น. เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการ
- 31 ธันวาคม 2568 : สิ้นสุดโครงการ เวลา 23.00 น.
ขั้นตอนการใช้สิทธิ์โครงการ คนละครึ่งพลัส ผ่านแอพพ์ เป๋าตัง
1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส
2. กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์
3. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
4. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการชำระเงิน
5. ใส่รหัส PIN เป๋าตัง 6 หลัก
6. บันทึกสลิป ทำรายการสำเร็จ.
-
กรณียอดเงินใน G Wallet ไม่เพียงพอ
เมื่อกดยืนยันป่าระเงิน จะแสดง POp Up เพื่อให้กลับไปท่าการเติม
โดยสามารถล่าเนินการเต็มเงินเข้า G Walet ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1. เดิมเงินผ่านเป้าดังเปย์ วอลเล็ตที่ผูกไว้นแอปฯ เป้าดัง
2. เติมเงินผ่านแอปฯ Krungthai NEXT
3. เติมเงินผ่านบัญชีกรงไทยที่ผูกไว้กับแอปฯ เป้าดัง
– ผ่าน Mobile banking
– ผ่าน QR พร้อมเพย์
– ผ่านตู้ ATM ของธนาคาร
อ้างอิง www.คนละครึ่งพลัส.com