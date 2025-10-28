หงส์ไทย เรียกคืน-ทำลาย ยาดมล็อตปนเปื้อนจุลินทรีย์ รุดถก อย. พร้อมรับผิดชอบ
สืบเนื่องกรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศผลตรวจสอบ “ยาดมผสมสมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2” เลขทะเบียน G 309/62 พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2564 หลังตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนหลายชนิด
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย“ยาดมหงส์ไทย” เปิดเผยว่า ยาดมสูตร2 ที่อย.พบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ไม่ได้มาตรฐานนั้น เป็นล็อตที่ผลิตเมื่อปลายปี 2567 ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้สมุนไพรแห้งมาเป็นส่วนผสมด้วย ในขณะนี้บริษัทกำลังทยอยเรียกคืนสินค้าล็อตดังกล่าวทั้งหมด เพื่อนำมาทำลายและพร้อมจะรับผิดชอบถ้าหากผู้ใช้แล้วพบว่ามีปัญหา โดยทุกอย่างต้อวว่ากันไปตามข้อเท็จจริง
“เรากำลังหาวิธีแก้และกำลังประสานไปยังอย.เพื่อสอบถามในหลายๆเรื่อง รวมถึงนิยามของจุลินทรีย์เกณฑ์มาตรฐานวัดจากอะไรและจุลินทรีย์ดังกล่าวทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้อย่างไรบ้าง เพราะจากการสอบถามทางอย.เบื้องต้นยังไม่มีการชี้แจงที่ชัดเจน เพราะเป็นการสุ่มตรวจหลังมีคนไปร้อง อย่างไรก็ตามเราก็พร้อมชี้แจง ที่ผ่านมาเรามีการยกระดับมาตรฐานการผลิตมาโดยตลอดที่ทำธุรกิจมา 20 ปีและเพิ่งเคยเจอครั้งแรก”นายธีระพงศ์กล่าว
นายธีระพงศ์กล่าวยอมรับว่า จากกระแสข่าวที่ออกมาขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งข่าวสารที่ออกมายังไม่มีการชี้แจงที่ครบถ้วน และคนยังไม่ค่อยเข้าใจ คาดว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการขายสินค้าในระยะสั้น ทั้งนี้ขอยืนยันว่าเป็นการตรวจพบเฉพาะล็อตสูตร2 เท่านั้น แต่เมื่อมีปัญหาเราเองก็ต้องแก้ไข