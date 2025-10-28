หงส์ไทย ออกประกาศขออภัย น้อมรับผลการตรวจ เรียกคืน 2 แสนกระปุก เตรียมเอาไปทำลาย

หงส์ไทย ออกประกาศขออภัย น้อมรับผลการตรวจ เรียกคืน 2 แสนกระปุก เพื่อเอาไปทำลาย พร้อมยกระดับคุณภาพการผลิต
จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เก็บตัวอย่างยาดมสมุนไพร ตราหงส์ไทย เลขทะเบียน G 309/62 รุ่นการผลิต 000332 จากการตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผิดมาตรฐาน ในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อ่านข่าว – อย. เตือน ยาดมยี่ห้อดัง สูตร 2 ตรวจพบ ผิดมาตรฐาน ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทสมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด -เพจสำนักงานใหญ่ โพสต์ข้อความระบุว่า
เรียน ลูกค้าของบริษัทและสื่อมวลชนทุกท่าน
บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ขอเรียนชี้แจงต่อผู้บริโภคด้วยความเคารพว่า ตามประกาศ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื่องผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน รุ่นการผลิตที่ 000332 (วันที่ผลิต 09/12/2024 –วันที่สิ้นอายุ 08/12/2027) นั้นในล็อตดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 200,000 กระปุก (16,666 โหล)
บริษัทฯ ขอน้อมรับผลการตรวจสอบดังกล่าวด้วยความเคารพ และได้ดำเนินการเรียกคืนสินค้าทั้งหมดจากท้องตลาดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ประสานงานกับทาง อย. เพื่อดำเนินการทำลายสินค้าล็อตดังกล่าวให้เร็วที่สุด โดยทางบริษัทฯจะประกาศวันที่แน่ชัดให้ทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ปรับปรุงและยกระดับกระบวนการผลิตให้เข้มงวดขึ้น โดยเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพในทุกระดับ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย รังสี Ultraviolet เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน
สำหรับคู่ค้าหรือลูกค้าที่อาจยังมีสินค้ารุ่นนี้อยู่ในครอบครอง บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าและคืนเงินเต็มจำนวนพร้อมกับส่งผลิตภัณฑ์ล็อตใหม่ให้ตามจำนวนที่คืนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
โดยลูกค้าและคู่ค้าสามารถจัดส่งสินค้าคืนได้ที่ หงส์ไทยพาณิชย์ เลขที่ 434 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 และสอบถามหรือขอรับเงินคืนได้ที่
โทร.02-803-1549, 081-252-3406, 092-740-5500, 092-740-7700
บริษัทฯใคร่ขอกราบขออภัยคู่ค้าในความไม่สะดวกและใคร่กราบขออภัยลูกค้าสำหรับความ
กังวลที่เกิดขึ้น และขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจ มอบความไว้วางใจและกำลังใจให้เสมอมา
บริษัทฯ ขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง นำบทเรียน
ดังกล่าวมาปรับปรุง ด้วยความรับผิดชอบและความใส่ใจ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของหงส์ไทยเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคตลอดไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568
บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด