เถ้าแก่น้อย ตั้ง อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นั่งเก้าอี้ ซีอีโอ แทน ต๊อบ อิทธิพัทธ์
ภายหลังจากที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 5 ราย กรณีซื้อหุ้น TKN โดยอาศัยข้อมูลภายใน ซึ่งหนึ่งในนั้น มี นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 256568 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ โดยเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
พร้อมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จากเดิม “นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
เปลี่ยนแปลงเป็น “นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์