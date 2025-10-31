ขนส่งทางบกเสียใจ รถตู้ น.ร.ในขอนแก่นโดนชน มีผู้เสียชีวิต สั่งเร่งเยียวยา เรียกผู้ประกอบการแจง

ขบ. แสดงความเสียใจเหตุรถตู้ น.ร.ขอนแก่นชน สั่งเยียวยา-ตรวจเข้มผู้ประกอบการ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียน ทะเบียนกาฬสินธุ์ รับนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา จาก อ.ภูกระดึง ไปโรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น เมื่อถึงจุดเกิดเหตุได้มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเสียหลักเฉี่ยวชน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บเล็กน้อยรวม 14 ราย ซึ่งแพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
นายสรพงศ์กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทันที ดังนี้
1.เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยา โดยประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่ง และบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ เพื่อให้ความช่วยเหลือและชดเชยค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุด
2.ติดตามผลคดี โดยประสานกับพนักงานสอบสวนกับ สภ.ชุมแพ เพื่อติดตามผลการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุอย่างใกล้ชิด
3.เรียกผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป
นายสรพงศ์กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในการขนส่งสาธารณะ ดำเนินมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอย ในส่วนของผู้ขับขี่เร่งดำเนินการแยกชนิดประเภทผู้ขับขี่ที่สามารถรับส่งนักเรียนเท่านั้น เพื่อกำกับในเชิงความปลอดภัยสูงสุด ด้านมาตรฐานตัวรถอยู่ระหว่างออกมาตรฐานรถโรงเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุ โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ส่งเสริมสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นในการนำไปใช้ในการจัดให้มีรถโรงเรียนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังเตรียมหารือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียน-ผู้ปกครอง-สำนักงานขนส่งจังหวัด ด้วยเทคโนโลยีในเพื่อใช้ในการควบคุมกำกับดูแลอย่างเข้มงวดต่อไป
นายสรพงศ์กล่าวด้วยว่า กระทรวงคมนาคม โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้กับกรมการขนส่งทางบก ในการเร่งดูแลออกมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียนทั่วประเทศที่เดินทางผ่านระบบรถรับส่งสาธารณะ ซึ่งกระทรวงมีความห่วงใยและต้องสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่และนักเรียนที่โดยสารทุกๆ วัน และจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ประกอบการและผู้ขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป