คลัง ฮึ่มร้านค้าคนละครึ่งพลัส อย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา รับจีดีพีอาจเพิ่มไม่มาก แต่ปลุกซื้อขายคึกคัก

คลัง เตือนร้านคนละครึ่งพลัส อย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา ย้ำไม่มีต้นทุน แต่ขายดีกว่าเดิม
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสว่า กรณีร้านค้าที่ฉวยโอกาสขึ้นราคานั้น ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ให้เข้าตรวจสอบปัญหาดังกล่าว และขอความร่วมมือร้านค้าทั้งหลายไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาในทุกกรณี เพราะเป็นสิ่งไม่ควรทำ ร้านค้าไม่ได้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นอะไรจากเดิมเลย รัฐบาลช่วยให้คุณขายดีขึ้นกว่าเดิมด้วย
ส่วนกรณีที่ร้านค้าอ้างว่าขึ้นราคาเพราะเสียภาษีแวต 7% นั้น หากตรวจพบจะมีการพูดคุยทำความเข้าใจถึงโครงการคนละครึ่งพลัสให้มากขึ้น พร้อมทั้งย้ำว่าข้อมูลทั้งหมดจะไม่ถูกนำไปยื่นแก่สรรพากร
นอกจากนี้ กรณีมีข้อวิจารณ์ว่าโครงการคนละครึ่งพลัสช่วยดันเศรษฐกิจได้ไม่มากนั้น โครงการนี้ใช้งบประมาณ 4.4 หมื่นล้าน ตัวเลขจีดีพีที่เพิ่มขึ้นอาจไม่มาก แต่บรรยากาศที่เห็นคือความคึกคักตื่นตัวระหว่างคนซื้อและคนขาย ซึ่งบรรยากาศแบบนี้ไม่ปรากฏในจีดีพี แต่ทำให้คนมีความหวัง คนซื้อมีความหวัง และปลุกบรรยากาศที่มันซึมให้คึกคักอีกครั้ง