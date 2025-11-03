หงส์ไทย ย้ำ อย. ยืนยัน เก็บหมดแล้วล็อตที่มีปัญหา ล็อตอื่นยังใช้ได้ปกติ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ผู้ผลิตยาดมเจ้าดังยี่ห้อ “หงส์ไทย” ได้โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก บริษัทสมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด-เพจสำนักงานใหญ่
โดยระบุว่า “ในฐานะผู้ผลิตยาดม “หงส์ไทย” บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงตามแถลงของ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดังนี้
1.สธ. และ อย. ได้ดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง
2.สาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ เกิดจากการตรวจพบความผิดปกติในบางตัวอย่างผลิตภัณฑ์ จึงได้มีการขยายผลตรวจสอบไปยังสถานที่ผลิตที่เกี่ยวข้อง
3.สธ. และกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐาน การผลิตยาดมสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งชื่อเสียงของสินค้าส่งออกของประเทศไทย
4.สำหรับผู้บริโภคที่สอบถามถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ยาดม “หงส์ไทย” ทาง อย. ยืนยันว่าสามารถใช้ได้ตามปกติ เนื่องจากล็อตที่พบปัญหาได้ถูกเรียกเก็บคืนทั้งหมดแล้ว ส่วนล็อตอื่นๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบยังคงสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจ
บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน และขอยืนยันว่าจะดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตและมาตรฐานโรงงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทุกประการ โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่”