ศุภจี ชี้ร้านค้าอาจเข้าใจผิด ร่วมคนละครึ่งพลัส แล้วบวก Vat7% ยันมีมาตรการจัดการ

‘ศุภจี’ ชี้ต้องทำความเข้าใจร้านค้า หลังคิด Vat เพิ่ม 7% บอกมีมาตรการจัดการ เชื่ออาจมีความเข้าผิด
เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่ร้านค้ามีการบวก Vat ในราคาสินค้าเพิ่ม 7% หลังเปิดให้ใช้โครงการคนละครึ่งพลัสว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้สั่งการลงมาแล้ว โดยให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดลงไปดูแลในพื้นที่ เชื่อว่าไม่มีใครตั้งใจที่จะขึ้นราคา แต่อาจเป็นความเข้าใจผิด ที่บางคนไม่ได้อยู่ในระบบ Vat ก็เลยต้องขึ้นราคา Vat 7% แต่ทั้งนี้โครงการคนละครึ่งพลัสมีเรื่องของคนที่อยู่ในระบบภาษีอยู่แล้ว ดังนั้น จะต้องอธิบายให้ร้านค้าเข้าใจและออกมาตรการต่อไป
นางศุภจีกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปช่วยดูราคาสินค้าให้ลดลง และร่วมมือกับภาคท้องถิ่นที่เป็นร้านค้าแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้ทั้งนโยบายคนละครึ่งพลัส และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น