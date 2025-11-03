ร้านแจงแล้ว สาเหตุคิด VAT เพิ่ม 7% หลังลูกค้าใช้คนละครึ่งพลัส ยันพร้อมให้ตรวจสอบ

ร้านเครื่องสำอางแจงแล้ว ปมคิด VAT เพิ่มอีก 7 เปอร์เซ็นต์ หลังลูกค้าใช้คนละครึ่งพลัส หากไม่คิดก็อยู่ยาก พร้อมให้สรรพากรตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน กรณี น.ส.ส้ม (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี และ นางบี (นามสมมุติ) อายุ 49 ปี ทั้งคู่เป็นแม่ลูกกัน ร้องเรียนอยากให้ตรวจสอบร้านขายเครื่องสำอางแห่งหนึ่งในตัว จ.บุรีรัมย์ คิดราคาสินค้าเพิ่มอีก 7 เปอร์เซ็นต์จากราคาป้าย ในโครงการคนละครึ่ง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด น.ส.กัญญ์วรัชญ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี เจ้าของร้านดังกล่าว ตั้งอยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ยอมรับว่าได้ปรับราคาสินค้าขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์จริง
สาเหตุเพราะตนยื่นเสียภาษีแบบ VAT คือต้องคืนภาษี 7 เปอร์เซ็นต์ให้กับสรรพากรทุกเดือน ต่างจากร้านอื่นที่อาจจะเสียภาษีแบบเหมาจ่าย ส่วนที่ต้องคิดเพิ่มกับโครงการคนละครึ่งเพราะมียอดขายเพิ่มขึ้น สินค้าที่ซื้อมาจะต้องลดราคาแข่งกับร้านอื่น ดังนั้นจึงต้องปรับ VAT อยู่ในระบบเก็บเงินทำให้บิลออกมาเพิ่มอีก 7 เปอร์เซ็นต์
โดยตนเขียนป้ายระบุข้อความชัดเจนว่าจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐ ลูกค้าที่เข้าใจก็ไม่ว่า ส่วนลูกค้าที่ไม่เข้าใจตนไม่รู้จะอธิบายอย่างไร เพราะกฎหมายภาษีมันละเอียดอ่อน และพร้อมให้สรรพากรเข้าตรวจสอบ จึงอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงภาษีให้มากกว่านี้ เพราะแม้แต่ผู้ประกอบการยังเข้าใจไม่หมด