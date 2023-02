แฟนๆนับถอยหลัง ‘แฮร์รี สไตล์’ เจ้าของ 2 รางวัลแกรมมี เตรียมระเบิดความมันที่ไทย

แฟนๆนับถอยหลัง ‘แฮร์รี สไตล์’ เจ้าของ 2 รางวัลแกรมมี เตรียมระเบิดความมัน ราชมังฯ 11 มี.ค.นี้

เพิ่งคว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที แกรมมี อะวอร์ดส์ ครั้งที่ 65 รางวัลใหญ่ของวงการเพลงระดับโลก ทั้ง อัลบั้มแห่งปี จากอัลบั้ม ‘แฮร์รี’ส เฮาส์’ และ รางวัลอัลบั้มเพลงป๊อปยอดเยี่ยม สำหรับ ‘แฮร์รี สไตลส์’ นักร้องดังชาวอังกฤษวัย 29 ปี

ซึ่งแฟนเพลงชาวไทย ก็จะได้นับถอยหลัง เตรียมพบกับหนุ่มแฮร์รี ที่จะหอบผลงานกลับมาเปิดการแสดงในเมืองไทย กับทัวร์ล่าสุด “HARRY STYLES LOVE ON TOUR 2023” (แฮรี่ สไตลส์ เลิฟ ออน ทัวร์ 2023) ที่จะจัดขึ้นวันที่ 11 มีนาคมนี้ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดย ไลฟ์ เนชั่น เทโร

ครั้งนี้ เรียกว่าเป็นการกลับมาเปิดการแสดงในไทยอีกครั้ง เป็นการเปิดทัวร์ในเอเชีย ก่อนที่จะเดินทางไปโชว์ต่อที่ มะนิลา ประเทศฟิลิปินส์, สิงคโปร์, โซล ประเทศเกาหลีใต้ และ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคอนเสิร์ตที่ไทยครั้งนี้ แฮร์รี จะมาพร้อมกับเซ็ตลิสท์จาก Harry’s House สตูดิโออัลบั้มชุดที่ 3 ที่เพิ่งคว้ารางวัลใหญ่จากเวทีแกรมมี่ ครั้งที่ 65 ไปหมาดๆ ถึง 2 รางวัล กับรางวัลอัลบั้มแห่งปี (Album of The Year) และรางวัลอัลบั้มเพลงป็อบยอดเยี่ยม (Best Pop Vocal Album) ที่อัลบั้มนี้ มีเพลงฮิตอย่าง “As It Was” ที่ขึ้นไปครองอันดับ 1 ใน Billboard Hot 100 เป็นเวลา 15 สัปดาห์ ไม่เพียงได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักวิจารณ์ทั่วโลก ยังคว้ารางวัลอัลบั้มแห่งปีจากเวที MTV Video Music Awards อีกด้วย

นอกจากเพลงเพราะๆแล้ว ยังจะได้สัมผัสกับตัวตนความเป็นแฟชั่นไอคอน สุดร้อนแรงจากหนุ่มแฮร์รี ที่ราชมังคลากีฬาสถานต้องลุกเป็นไฟ

พบกับคอนเสิร์ตใหญ่ของซูเปอร์สตาร์สุดฮอตคนนี้ ใน “HARRY STYLES LOVE ON TOUR 2023” วันเสาร์ที่ 11 มีนาคมนี้ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน บัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท สามารถซื้อได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือทาง livenation.co.th และ thaiticketmajor.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2262-3838