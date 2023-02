นางพญางูขาว ‘จวีจิ้งอี’ สวม ‘ชุดน.ร.’ ปักชื่อไทย ฮิตในเมืองมังกร ย้อนเช็กอินราชประสงค์

นางพญางูขาว ‘จวีจิ้งอี’ อินเทรนด์ สวม ‘ชุดนักเรียนไทย’ ฮิตในเมืองมังกร ย้อนเช็กอินราชประสงค์ ลั่นช่วงเวลาแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ทำเอาเหล่าแฟนๆ ของดาราสาวจากเมืองมังกร อย่าง จวีจิ้งอี หรือ เสี่ยวจวี นักร้องนักแสดงหญิงชาวจีน อดีตสมาชิกของวง SNH48 โด่งดังและเป็นที่รู้จักจากบทบาทในเรื่อง ตำนานรักนางพญางูขาว ที่รับบทเป็นนักแสดงนำในเรื่อง ถึงกับยิ้มแก้มปริ

หลังไอดอลคนดังโพสต์รูปภาพขณะสวมชุดนักเรียนไทย ซึ่งเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน กำลังเดินอยู่ที่สกายวอล์กราชประสงค์ ย่านกลางเมืองหลวงของไทย โดยที่ผ่านมามีรายงานว่า ดาราสาวได้เดินทางมาใช้เวลาพักผ่อนที่ประเทศไทยด้วย

เสี่ยวจวี ยังได้โพสต์ภาพชุดดังกล่าวลงในเว่ยป๋อ พร้อมระบุว่า “เวลาแห่งความสุข” “คิดถึงนิดหน่อย” มากไปกว่านั้น ชุดนักเรียนของเธอ ยังปักชื่อ ‘จวีจิ้งอี 991’ เป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเป๊ะๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ ผลงานการแสดงที่ทำให้คนไทยรู้จักเสี่ยวจวี ได้แก่ ตํานานอวิ๋นซี(หยุนซี) มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ (Legend Of Yunxi), ตำนานนางพญางูขาว 2019 (The Legend of White Snake), กรุ่นรักกลิ่นบุปผา (The Blooms at Ruyi Pavilion), บัณฑิตหน้าหวาน อลหม่านหัวใจ (In a Class of Her Own) และ จันทราลิขิตรัก (Love under the full moon)