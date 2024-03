สมมง ITZY ทำถึง ระเบิดความปัง เปิดฉากเวิลด์ทัวร์ BORN TO BE

เลือกประเทศไทย ปิดฉากเวิลด์ทัวร์ครั้งแรก CHECKMATE ไปเมื่อปีก่อน รอบนี้สาวๆ อิทจี (ITZY) เกิร์ลกรุ๊ปแห่ง ค่ายเจวายพี (JYP) รีบกลับมาเอาใจ มิดจี (MIDZY) ชาวไทย เปิดฉากเวิลด์ทัวร์เป็นประเทศแรกหลังจากเกาหลี กับโชว์ “ITZY 2nd WORLD TOUR <BORN TO BE> in BANGKOK” ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

และก็เรียกว่า ทำถึง ทำจึ้ง สมกับการรอคอย เมื่อขนทัพแดนเซอร์ ขึ้นมาโชว์พร้อมโปรดักชั่นสุดยิ่งใหญ่ รวมไปถึงจัดเต็ม ไลฟ์แบนด์แบบ ทั้งมันส์ทั้งร็อก

เปิดสเตจอย่างร้อนแรงด้วย “BORN TO BE” ไตเติ้ลแทร็กจากอัลบั้มภายใต้ชื่อเดียวกัน กับเพอร์ฟอร์มานซ์ที่แฟนๆ ลุกไปไหนไม่ได้ และเปล่งเสียงกรี๊ดสุดพลัง กับความปังของทีมแดนเซอร์ที่ไม่แพ้เกาหลี ต่อด้วย “RACER” และ “KIDDING ME” ที่มาในรูปแบบร็อคเวอร์ชัน ก่อนจะออกมาทักทายมิดจีไทยโดยไม่ลืมที่จะพูดคำไทยที่ฝึกมาสำหรับทัวร์ครั้งนี้โดยเฉพาะ ทั้ง “โฮ่งมาก” และ “ไปกันเลย” ชวนแฟนๆ ให้สนุกกันต่อกับ “Mr.Vampire”, “SWIPE” ปิดท้ายช่วงแรกด้วยเพลงฮิตที่มิดจีต้องไม่พลาดต้องลุดขึ้นมาวาดมือในท่อนฮุคอย่าง “WANNABE”

หนึ่งในพาร์ทสำคัญที่มิดจีไทยรอคอยก็คือ โซโล่สเตจของสมาชิกทั้ง 4 คน เปิดด้วยแชรยอง (Chaeryeong) ในเพลง Mine ต่อด้วย รยูจิน (Yuna) ในเพลง Run Away ยูนา (Yuna) ในเพลง Yet, but และปิดท้ายด้วย “Crown On My Head” จากพี่ใหญ่อย่างเยจี (Yeji) ซึ่งเป็นช่วงที่สาวๆ ได้วาดลวดลายอวดความเป็นตัวเองในแบบที่ไม่ซ้ำกัน โดยนอกจากนี้แฟนๆ ยังได้แดนซ์ไปกับเพลงฮิตตลอด 5 ปีไม่ว่าจะ “Not Shy”, “LOCO”, “ICY”, “CAKE”, “Sneakers” และอีกมากมาย

“DALLA DALLA” ซิงเกิ้ลเดบิวต์ของอิทจีที่ถูกเล่นเป็นเพลงสุดท้ายในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ชวนให้แฟนๆ ย้อนนึกไปถึงการเดินทางกว่า 5 ปีของพวกเธอ ที่แม้ว่า “BORN TO BE” จะเป็นอัลบั้มที่ 3 และเป็นเวิลด์ทัวร์ที่ 2 แล้ว แต่ผลงานของพวกเธอก็ยังคงทิ้งลายเซ็น “เคารพและรักตัวเอง” เอาไว้เสมอ

แน่นอนว่าสาวๆ ก็ได้นำเอารำวง ที่พวกเธอโชว์บนเวทีแถลงข่าว มารำโชว์บนคอนเสิร์ต รวมไปถึงหยอดคำภาษาไทยน่ารักๆ ตลอดเวลา รวมไปถึงใช้ภาษาไทย เรียกแฟนคลับให้ลุกขึ้นยืน หรือ ทิ้งท้ายว่า “นอยอ่า” คำไทยสุดฮิต เมื่อต้องปิดโชว์

รวมไปถึงช่วงอังกอร์ ที่ได้ให้แฟนคลับ แดนซ์ ชาเลนจ์ เรียกว่าล็อกกล้อง ท่าเป๊ะ ไม่มีใครยอมกัน ก่อนที่จะมีโปรเจกต์แฟนคลับที่ทำเอายูนา ร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งใจ

“ITZY 2nd WORLD TOUR <BORN TO BE>” มีกำหนดเดินทางไปทัวร์ในอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก จนถึงในเดือนสิงหาคม 2024 ติดตามรายละเอียดได้ที่ livenation.asia

