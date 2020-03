โม-มนชนก โพสต์ขอโทษ หลังไลฟ์สดตอบเหวี่ยงแฟนคลับ พร้อมปรับปรุงตัว

เป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อดาราสาว โม-มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ ออกมาไลฟ์สด ตอบคำถามแฟนคลับในอินสตาแกรม หลังจากกักตัวอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งการออกมาไลฟ์สดครั้งนี้ โม มนชนก ได้ตอบคำถามแฟนคลับแบบตรงๆ จนหลายคนคิดว่าเป็นการเหวี่ยง จนทำให้ #โมมนชนก ขึ้นท็อป 5 เทรนด์ทวิตเตอร์ในช่วงค่ำของวันที่ 26 มีนาคม

โดยเนื้อหาของไลฟ์สดนั้น โม ได้กล่าวตอบแฟนคลับว่า ให้ไปเปิดวิกิพีเดียดู หลังจากแฟนคลับเข้าไปสอบถามอายุ และกล่าวว่า ไม่อยากออกจากบ้าน หลังแฟนๆแนะนำให้ไปซื้อพวงมาลัยที่ฟู้ดแลนด์ . “ไอคนนี้ Call me name ไม่ใช่นะ ต้อง Call my name ตั้งสติใหม่” , “คอนเทนต์วันนี้นะคะ คุยกับทุกคนแก้เบื่อเพราะต้องไปทำอะไรที่ไม่อยากทำ ต้องใช้เวลาทำใจมากๆเลยค่ะ เช่นล้างจาน แกะของ ทำความสะอาดโซฟา ทิ้งขยะ อะไรที่ไม่อยากทำ” , “แจกแฟนคลับหน่อย แจกอะไร ยังเอาตัวไม่รอดเลยทุกวันนี้” , “คนที่ทำจุดเนี่ย ทำทำไมอะ” และ “ชุดหรือปากแดงกว่ากัน ก็ลองเทียบสีดู”

ทำให้แฟนคลับต่างแปลกใจว่า ดาราสาวเป็นอะไร และอาจจะเกิดความเครียดจากการต้องอยู่บ้าน เพราะวันแรกๆที่ได้กักตัวอยู่บ้านนั้น โม เผยว่า ชอบทำงานบ้าน ทำให้รู้สึกรีแลกซ์ และเข้าไปคอมเมนต์สอบถามจำนวนมาก

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ โม ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมขอโทษแฟนคลับว่า “โมขอโทษนะคะ โมขอน้อมรับผิดทุกอย่าง ขอบคุณทุกคำคอมเมนท์ ทุกคำแนะนำที่ตักเตือน โมได้อ่านทุกข้อความ และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขค่ะ

โมอยากจะขอโทษทุกๆคนในวันนั้นจริงๆค่ะ ขอโทษทุกคนนะคะ ขอบคุณทุกคนค่ะ โม”

