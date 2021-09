เปิดลิสต์ 7 ไอดอลสาว K pop ที่รวยที่สุดในเกาหลี ‘ไอยู’ นำลิ่ว ‘ลิซ่า’ ติดโผ

วงการบันเทิงเกาหลี เรียกว่าเป็นซอฟท์ พาวเวอร์ ที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้า

ในปีหนึ่ง เหล่าไอดอล เกาหลี ก็สร้างรายได้จำนวนไม่น้อยเช่นกัน โดยไม่นานนี้ เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์ ได้เปิดเผย 7 ไอดอล ที่รวยที่สุดในปี 2021 ซึ่งแต่ละคน มีรายได้แตะ 8 หลักเลยทีเดียว

1.ไอยู

ไอยู มีทรัพย์สิน 31-45 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ถือได้ว่าเป็นนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของวงการ ผู้สร้างสถิติใหม่ให้กับชาร์ตเพลงอยู่เนืองๆ เธอเป็นผู้ที่รวยที่สุดในปี 2021 จากการรายงานของหลายสื่อ เธอเป็นทั้งนักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ ที่เขียนเพลงมากกว่า 50 เพลง ให้กับตัวเองและศิลปินคนอื่นๆ หนัง และละคร

และยังมีโฆษณาอีกหลายแบรนด์ทั้ง ซัมซุง โซนี่ และอื่นๆ ทั้งยังได้เป็นนักแสดงนำในซีรีส์ Hotel del Luna และ Scarlet Heart Ryeo ที่สร้างรายได้มหาศาล

2. อี ฮโยริ

นักร้องสาว อีฮโยริ สร้างทรัพย์สินมากถึง 30-40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเดบิวต์กับวง Fin. K. L เธอเป็นนักร้องหญิงที่มีรายได้สูงที่สุดในปี 2006 แต่เธอก็ไม่ได้สร้างเงินจากความสามารถด้านการร้องเพลงเท่านั้น ภาพลักษณ์ของเธอยังได้นำโฆษณาต่างๆ เข้ามาด้วย ทั้ง ซัมซุง แบรนด์โซจูของลอตเต้ เธอแต่งงานกับ อี ซังซุน โปรดิวเซอร์เมื่อปี 2013 และได้มีรายการทางเน็ตฟลิกซ์ที่ชื่อ Hyori’s Bed and Breakfast ที่สร้างรายได้ให้กับเธอ

3.ซานดารา ปาร์ก

อดีตสมาชิกวงดังอย่าง 2NE1 ซานดาราปาร์ก มีทรัพย์สินราว 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากการเป็นนักร้องแล้ว ดารา ยังมีผลงานการแสดง อย่าง Cheese in the Trap และ Bcuz of U ซึ่งเธอคว้ารางวัลจากเวที 21st PMPC Star Award for films มาครอง เธอมีผลงานโฆษณาทั้งจากเกาหลีและฟิลิปปินส์ อาทิ Clio, Etude House, Nikon , Head and Shoulders และอื่นๆจำนวนมาก

4.โบอา

ควีน ออฟ เคป๊อป อย่าง ‘โบอา’ ถือได้ว่าเป็นนักร้องเกาหลี ที่ประสบความสำเร็จในญี่ปุ่น และเอเชียตะวันออกอย่างมาก เธอเดบิวต์ในปี 2000 มีอัลบั้มมากถึง 20 อัลบั้ม เป็น 10 อัลบั้มในเกาหลี และ 9 อัลบั้มในญี่ปุ่น ส่วนอีกหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งยังเป็นกรรมการในรายการเรียลลิตี้ K-pop Star และมีผลงานการแสดงหลายเรื่อง

5. เบ ซูจี

นักร้อง และนักแสดงคนดัง มีทรัพย์สินราว 25 ล้านเหรียญสหรัฐ เธอเดบิวต์จากการเป็นสมาชิกวง Miss A และมีผลงานการแสดงสร้างชื่อไม่น้อย อาทิ Dream High และล่าสุดกับผลงานทางเน็ตฟลิกซ์ Start-Up ที่มีรายรับตอนละ 16,700 เหรียญสหรัฐ ซูจี ยังได้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์จำนวนมาก ทั้งในเกาหลีและระดับนานาชาติ อาทิ Reebok, Swarovski และ Kerasys เธอยังมีอสังหาริมทรัพย์ย่านกังนัม ที่มีรายงานว่ามีมูลค่า 3.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

6.ยุนอา

เมมเบอร์สาว Girls Generation มีทรัพย์สิน 25 ล้านเหรียญ ยุนอา มีรายได้ส่วนใหญ่จากการแสดงซีรีส์ ซึ่งเธอได้เริ่มมีผลงานการแสดงปีเดียวกันกับการเดบิวต์เป็นนักร้อง โดยมีผลงานสร้างชื่ออย่าง The King in Love, Hush และ The K2 และซีรีส์จีนอย่าง God of War ยุนอายังเป็น CF Queen ที่มีผลงานโฆษณากว่า 40 ชิ้นด้วยกัน

7.ลิซ่า BLACKPINK

ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า แบล็กพิงก์ ศิลปินสาวเลือดไทย มีทรัพย์สินราว 10-14 ล้านเหรียญสหรัฐ

การเป็นสมาชิกคนไทย ทำให้เธอสามารถสร้างฐานแฟนคลับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี นอกจากจะเป็นนักร้องแล้ว ลิซ่า ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องแฟชั่นไอคอน ที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Prada ในมิลาน แฟชั่น วีก 2020 และยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ Samsung, Adidas, Celine และ Bulgari

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาที่ต้องจ่าย เปิดเส้นทาง กว่าจะเป็น ‘ไอดอลเกาหลี’ วงการนี้ไม่มีคำว่า ‘บังเอิญ’