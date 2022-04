ซีแอล เซอร์ไพรส์แฟนคลับ รวมตัว 2NE1 ร้อง I am the Best กระหึ่มโคเชลลา

มีชื่อในไลน์อัพ เทศกาลดนตรีโคเชลลา (Coachella) กับ 88rising ในคอนเซ็ปต์ HEAD IN THE CLOUDS FOREVER สำหรับ ซีแอล หรือ อีแชอิน หัวหน้าวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลี 2NE1 ที่ขึ้นเวทีในวันที่ 17 เมษายนนี้

โดย ซีแอล ได้ขึ้นปิดโชว์ดังกล่าว ขนเพลงดังของเธออย่าง Spicy, Hello Bitches ขึ้นเวที

แต่ที่เซอร์ไพรส์เวทีที่สุด ก็คงเป็นการรวมตัวของเหล่าสมาชิกวง 2NE1 ที่แยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเอง และออกจากค่ายเพลงเก่า YG entertainment ซึ่ง การรวมตัว 4 เมมเบอร์ ซานดาร่า, ปาร์ค บอม, และ มินจี พร้อมๆกับเพลงดังของพวกเธอ I am the Best ก็ทำให้เสียงกรี๊ดของแฟนคลับดังกระหึ่ม ด้วยไม่คาดว่าจะมีการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ หลายคนในคอนเสิร์ตยังมีใบหน้าอึ้ง

ซึ่งทั้ง 4 เมมเบอร์ ก็ร้อง และ เต้น อย่างสุดพลังให้แฟนคลับได้หายคิดถึง กระทั่ง #CLchella และ #2NE1 พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทันที

มากไปกว่านั้น ลำดับเพลงการเปิดตัว 2NE1 ในครั้งนี้ ยังเหมือนกับการขึ้นเวทีครบทั้ง 4 คน ของ 2NE1 ครั้งล่าสุด ราว 6 ปีก่อน บนเวที MAMA 2015 นั่นคือ ซีแอล ร้องเพลงโซโล่ 나쁜 기집애 (THE BADDEST FEMALE) และเปิดตัวเพื่อนสมาชิกทั้งหมด ในบทเพลงฮิตตลอดกาล อย่าง “I AM THE BEST”

