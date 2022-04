สุดเนียน ‘มาร์กี้’ เผยภาพร่วมโมเมนต์ขอแต่งงานของหมาก-คิม

หลังจากที่ หมาก ปริญ และ คิมเบอร์ลี่ ได้เผยภาพหวานการขอแต่งงาน เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา ที่โรงแรม Burgenstock resort hotel เมือง Lucerne ประเทศ Switzerland โดยมี ณเดชน์-ญาญ่า ร่วมเป็นสักขีพยานนั้น ด้านนางเอกสาว มาร์กี้ ราศรี ที่แพลนเดิมนั้นเธอต้องได้ไปร่วมโมเมนต์นั้นด้วย แต่เกิดเหตุทำให้ไม่ได้ไป

–ความรักอบอวล ‘หมาก ปริญ’ สวมแหวนขอ ‘คิมเบอร์ลี’ แต่งงานแล้ว

ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพที่มีเธอและ ป๊อก สามี อยู่ในเฟรมหวานด้วยแบบสุดเนียนจากพลังการตัดต่อ พร้อมบอกไว้ว่า

“We couldn’t make it last minute but we were there in spirit 😜 happy for you both na ja @mark_prin @kimmy_kimberley”