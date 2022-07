เปย์ได้อีก! ‘ชีวอน’ ประกาศแจกเบียร์ฟรี แค่โชว์บัตรคอนเสิร์ต ซูเปอร์จูเนียร์

ไปสุดได้อีกเรื่อยๆ สำหรับ ซุปเปอร์สตาร์เกาหลีชื่อดังอย่าง “ชเวชีวอน” แห่งวงบอยแบนด์ระดับตำนาน “ซูเปอร์ จูเนียร์”

เพราะหลังจากวง ซูเปอร์ จูเนียร์ ประกาศคัมแบ๊กได้ไม่นาน พร้อมประกาศจัดคอนเสิร์ต ซูเปอร์โชว์ ที่เกาหลี วันที่ 15-16 กรกฎาคมนี้ พร้อมคอนเสิร์ตที่ไทย วันที่ 30-31 กรกฎาคมนี้

ล่าสุด ชเวชีวอน ก็จัดใหญ่ ประกาศผ่านเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ส่วนตัวหลังเพิ่งปล่อยเพลง Mango ไปหมาดๆ ว่าเตรียมแจกเบียร์ให้กับผู้ชมคอนเสิร์ต เพียงแค่โชว์ตั๋วเท่านั้น โดยว่า

ใครที่มีบัตรคอนเสิร์ต ซูเปอร์โชว์แล้ว เพียงโชว์ตั๋ว ก็รับไปทันที 2 แก้วหลังคอน (15-17 กรกฎาคม) ที่ร้านแห่งหนึ่ง ในย่านกังนัม กรุงโซล ในคืนหน้าร้อน ให้เพียงคนละ 2 แก้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการแฮ้ง

Super Show 9 (July 15th~17th) Free beers on a hot summer night 🍺 It's on me! Must show your Super Show 9 tickets! Maximum of two beers to avoid hangovers the next day. (837, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul. At Last Resort)

— Davidsiwonchoi.eth (@siwonchoi) July 12, 2022